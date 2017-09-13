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10:25 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска: спортивная база Горького будет одной из лучших в городе

По словам Александра Соколова, этот объект будет соответствовать всем современным стандартам.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжается реконструкция стадиона «Заря», который расположен в посёлке имени Горького. По словам мэра города Александра Соколова после завершения всех работ спортивная база этого района станет лучшей в краевом центре.

«Мы решили сделать его в соответствии со всеми стандартами. Вся спортивная база посёлка Горького будет одной из лучших в городе. Там есть спортивный комплекс, игровое и тренировочное поля», — сообщил Александр Соколов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строители приступили к капитальному ремонту стадиона «Заря» в конце августа. Чтобы привести спортивную площадку в порядок, из муниципальной казны выделили около девяти миллионов рублей.

Сейчас стадион официально закрыт на капитальный ремонт, на нём прекращены все занятия детских спортивных секций: футбольной и мини-футбольной, бейсбольной и легкоатлетической, а зимой на другие спортивные площадки города перейдут подростки, занятые хоккеем с мячом. Завершить работы планируют в мае 2018 года, после чего объект снова будет доступен для тренировок и соревнований.

Для проведения капитального ремонта всей спортивной площадки, замены системы отопления и вентиляции, а также отделки помещений внутри «Зари» потребуется порядка 15 миллионов рублей. Строители демонтировали деревянные скамейки на трибуне стадиона и аварийные ступени. Рабочие также снимают слои прогнившей гидроизоляции, зачищают бетонные плиты основания зрительской ложи — 16 из них заменят на новые.

Агентство также сообщало, что глава дальневосточной столицы дал задание разработать проект для обустройства крытых трибун на стадионе «Заря» ещё в июне 2016 года. Тогда стоимость крыши оценивали в сумму от 12 до 15 миллионов рублей. Однако чуть позже озвучили цифру куда меньше — 9,6 миллиона рублей. В последний раз «Зарю» реконструировали в 2009 году. На ремонт стадиона тогда выделили около 20 миллионов рублей.

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