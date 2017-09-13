Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в ходе одиночного пикета у здания Госдумы, сообщила его жена Анастасия Удальцова.
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в ходе одиночного пикета у здания Госдумы, сообщила его жена Анастасия Удальцова.
«Задержали двоих, Сергея и Алексея Воронцова, который в данный момент непосредственно стоял с плакатом. Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», — сказала Удальцова «Интерфаксу».
По ее словам, серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции. В настоящий момент задержанных доставляют в ОВД «Тверское», добавила Удальцова.