Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За собаку ответите: немецкий журнал оскорбил Путина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Аксёнов отреагировал на отказ ЕС признать выборы в Крыму - СМИ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
09:24 (мск), источник: Интерфакс

Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в ходе одиночного пикета у здания Госдумы, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

Источник: Reuters

«Задержали двоих, Сергея и Алексея Воронцова, который в данный момент непосредственно стоял с плакатом. Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», — сказала Удальцова «Интерфаксу».

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции. В настоящий момент задержанных доставляют в ОВД «Тверское», добавила Удальцова.

6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии6
Комментарии
6
полковник Васин
Всегда в условиях ( новой России) была на дату Октябрьской революции амнистия , правда в основном для казнокрадов . Сердюков, и воришки помельче..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
6
Комментировать
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь