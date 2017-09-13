Сразу 17 точек по продаже рыбы ликвидировали сотрудники полиции в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Сотрудники полиции в Хабаровске изъяли из розничного продажи более тонны рыбы сомнительного качества. Поводом для мероприятий стали участившиеся обращения граждан, которые просили проверить предпринимателей, торгующих рыбой в неприспособленных для этого местах. В частности, неравнодушные хабаровчане выражали сомнения в качестве продукции, которая выкладывается на временные лотки или отпускается из автомобилей с нарушением условий хранения и реализации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В результате сотрудники городской полиции ликвидировали в разных районах города 17 точек по продаже рыбы. В рейдах приняли участие участковые уполномоченные отделов полиции, инспекторы ГИБДД, а также сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Хабаровску.

В частности, возле Центрального продовольственного рынка вблизи остановки общественного транспорта сотрудники полиции обнаружили целый торговый ряд, где с деревянных ящиков шла торговля свежей рыбой. Стражи правопорядка пресекли административное правонарушение и изъяли 68 единиц рыбы предположительно лососевых видов на общую сумму порядка 27 тысяч рублей.

На улице Суворова в Индустриальном районе продавец поставил временный лоток на тротуаре. Документов о происхождении продукции, сроках и месте вылова у мужчины не оказалось. Участковые уполномоченные изъяли у мужчины более 115 кг продукции на сумму порядка 10 тысяч рублей.

Всего за время рейдовых мероприятий изъято более одной тонны рыбы на общую сумму около 112 тысяч рублей. Вся продукция реализовывалась с нарушениями санитарных норм, у продавцов отсутствовали санкнижки, документы на товар и разрешения на осуществление предпринимательской деятельности.

Изъятая промысловая продукция помещена на ответственное хранение.

В отношении лиц, которые осуществляли торговлю рыбой, составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и статье 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.