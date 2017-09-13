Жителей Хабаровска научат пользоваться энергосберегающими технологиями

В программе запланированы познавательные лекции и конкурсы на тему энергосбережения. Будет работать несколько тематических зон. Представители энергетических компаний продемонстрируют продукцию, которая помогает экономить электричество. Гостям расскажут, чем отличаются лампы накаливания от светодиодных и люминесцентных, с помощью каких технологий происходит энергосбережение в городе, как правильно утеплить свой дом.