Жителей Хабаровска научат пользоваться энергосберегающими технологиями

В программе запланированы познавательные лекции и конкурсы на тему энергосбережения. Будет работать несколько тематических зон. Представители энергетических компаний продемонстрируют продукцию, которая помогает экономить электричество. Гостям расскажут, чем отличаются лампы накаливания от светодиодных и люминесцентных, с помощью каких технологий происходит энергосбережение в городе, как правильно утеплить свой дом.
В Хабаровском крае организаторами фестиваля «ВместеЯрче» выступят комитет по развитию топливно-энергетического комплекса правительства Хабаровского края и Электроэнергетический институт ДВГУПС, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.