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10:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителей Хабаровска научат пользоваться энергосберегающими технологиями

В субботу, 16 сентября, в Дальневосточном государственном университете путей сообщения пройдет региональный этап всероссийского фестиваля «ВместеЯрче». Жителей и гостей города научат пользоваться энергосберегающими технологиями.

Источник: AP 2017

В программе запланированы познавательные лекции и конкурсы на тему энергосбережения. Будет работать несколько тематических зон. Представители энергетических компаний продемонстрируют продукцию, которая помогает экономить электричество. Гостям расскажут, чем отличаются лампы накаливания от светодиодных и люминесцентных, с помощью каких технологий происходит энергосбережение в городе, как правильно утеплить свой дом.

В Хабаровском крае организаторами фестиваля «ВместеЯрче» выступят комитет по развитию топливно-энергетического комплекса правительства Хабаровского края и Электроэнергетический институт ДВГУПС, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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