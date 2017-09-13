Власти начали поиск подрядчика для укрепления берега Дона в Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Работы проведут в целях ликвидации ЧС, связанной с обрушением части левого берега реки и предотвращения разрушения жилых домов и производственных построек. На участке юго-восточной окраины Павловска от улицы Красный Пахарь до хлебоприемного предприятия ОАО «Павловские ХПП» протяженностью 1 км (с 1158,8 км до 1157,8 км от устья реки) обустроят подводный карьер и укрепят береговую линию.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 43,6 млн рублей. Работы профинансируют из федерального, областного бюджетов и бюджета городского поселения в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы». Заявки принимаются до 27 сентября, итоги подведут 2 октября.

Река Дон является крупнейшей водной артерией Европейской части России. Бассейн Верхнего Дона практически полностью находится на территории Воронежской области и пересекает ее с севера на юг на протяжении 530 км. В районе Павловска русло реки Дон раздваивается на основное русло протяженностью 6,2 км (непосредственно примыкающее к южной окраине города) и на протоку длиной 2,6 км.

Контекст

Проект по берегоукреплению Дона разработали специалисты департамента экологии совместно с сотрудниками администрации Павловска. Федеральное агентство водных ресурсов одобрило проект в ноябре 2016 года. Необходимость в укреплении связана с нестабильным состоянием берега, состоящего из песчаного грунта. Часть берега реки Дон обрушилась в апреле 2013 года в районе хлебоприемного предприятия Павловска. В зоне риска находятся 393 жителя 131 дома. Если работы не провести, деформационные процессы расширятся на большую территорию. Ущерб горожанам из-за возможного разрушения берега специалисты оценили в 250 млн рублей.