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10:05 (мск), источник: VN.ru

51 жителя области наградят в честь 80-летия НСО

Государственные награды РФ и Новосибирской области в честь 80-летия региона будут вручены 51 жителю Новосибирска и районов НСО. Полный список награжденных публикует VN.ru.

Церемония вручения государственных наград президента РФ и губернатора НСО пройдет 14 сентября в большом зале правительства Новосибирской области в рамках празднования 80-летия региона.

Представлены к наградам президента Российской Федерации:

  • За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу будет награжден Орденом дружбы Виктор Петрович Беккер — директор закрытого акционерного общества «Приобское» Новосибирского района Новосибирской области.
  • Орденом «Родительская слава» будут награждены супруги Владимир Александрович Баранов и Лиза Мари Баранова из Новосибирского района.
  • За многолетнюю безупречную государственную службу Раиса Владимировна Мифтахутдинова, заместитель руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, будет награждена знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет.
  • Знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет будут награждены Елена Александровна Бондаренко — заместитель министра строительства Новосибирской области, и Надежда Дмитриевна Инина — заместитель министра — начальник управления труда министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
  • За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени представлен Валерий Николаевич Шерер, начальник управления проектирования акционерного общества «Сибирский антрацит».
  • За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будут награждены:
  • Равил Тихонович Армяков — генеральный директор акционерного общества «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».
  • Василий Иванович Белан — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий».
  • Алексей Иванович Бояркин — слесарь-механик 5 разряда акционерного общества «Бердский электромеханический завод».
  • Александр Викторович Мейдер — заместитель главы администрации Усть-Таркского района Новосибирской области по социальным вопросам.
  • Александр Вадимович Николаев — токарь 5 разряда акционерного общества «Бердский электромеханический завод».
  • Татьяна Николаевна Подчасова — генеральный директор открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт».
  • За заслуги в научной деятельности, развитии образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени представлены:
  • Валерий Павлович Горелов — профессор кафедры «Электроэнергетические системы и электротехника» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта».
  • Виктор Григорьевич Косьяненко — директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1».
  • За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет награжден Роман Владимирович Михайличенко — мастер-наладчик общества с ограниченной ответственностью агрофирмы «Семена Приобья» Новосибирского района Новосибирской области.
  • За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга к медали «За отвагу» представлен Артем Сергеевич Самелик — частный охранник общества с ограниченной ответственностью частного охранного предприятия «Агентство коммерческой безопасности «Дельта».
  • За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу будет присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:
  • Анжеле Жановне Фурсовой — врачу-офтальмологу, заведующему офтальмологическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».
  • Наталье Михайловне Чакиной — участковому врачу-педиатру педиатрического кабинета детской консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница».
  • За заслуги в научно-образовательной деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено:
  • Татьяне Александровне Трипольской — профессору кафедры современного русского языка и методики его преподавания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет».
  • За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»:
  • Олегу Владимировичу Бутакову — заведующему инфекционным отделением — врачу-инфекционисту государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница».
  • Галине Петровне Кожемякиной — медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн».
  • Ольге Эрвиновне Ляпс — старшей медицинской сестре хирургического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 1».
  • За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Степану Ивановичу Попову — трактористу общества с ограниченной ответственностью «Колхоз Наша Родина».
  • За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» Елене Валентиновне Михайловой — начальнику отдела социальной поддержки населения администрации Советского района города Новосибирска.
  • За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»:
  • Владимиру Ильичу Алькову — директору общества с ограниченной ответственностью «Изумруд».
  • Сергею Павловичу Турыгину — декану факультета физической культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет».
  • За заслуги в научно-образовательной деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Ольге Николаевне Мироновой — учителю биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1».
  • За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации»:
  • Владимиру Гнатовичу Асалгариеву — машинисту бульдозера 8 разряда бульдозерного участка Колыванского угольного разреза Управления горных работ акционерного общества «Сибирский антрацит».
  • Сергею Васильевичу Довбию — водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе технологической колонны № 2, Управления автотранспорта акционерного общества «Сибирский антрацит».
  • Распоряжениями президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу будут награждены:
  • Почетной грамотой президента Российской Федерации — Елизавета Александровна Гордеева — заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Егорка» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, Владимир Васильевич Круш — главный инженер открытого акционерного общества «Советская Сибирь».
  • За заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ будет награжден Геннадий Алексеевич Михайлов — советник Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической биофизики Сибирского отделения Российской академии наук.
  • За заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента РФ:
  • Татьяне Аркадьевне Луниной — заведующей кафедрой «Менеджмент на транспорте» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения».
  • Игорю Георгиевичу Неизвестному — советнику Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук.
  • За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента РФ:
  • Ренаду Зиннуровичу Сагдееву — научному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения науки Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук.
  • Вячеславу Владимировичу Ступаку — руководителю отделения, главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна».

Награды Новосибирской области

  • Постановлением губернатора Новосибирской области за заслуги в развитии научного потенциала Новосибирской области, плодотворную научно-практическую, научно-методическую деятельность почетное звание «Заслуженный деятель науки Новосибирской области» присвоено Сергею Михайловичу Кобцеву — заведующему отделом лазерной физики и инновационных технологий научно-исследовательской части федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», доктору физико-математических наук.
  • За заслуги в развитии культуры и искусства, нравственном и эстетическом воспитании граждан, изучении и сохранении культурного наследия Новосибирской области, в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих деятельность в области культуры, искусства, почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области» присвоено Игорю Борисовичу Тюваеву — художественному руководителю хорового ансамбля «Маркелловы голоса» государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония».
  • За заслуги в развитии промышленности, достижение высоких показателей эффективности производства, внедрение достижений науки и техники, обеспечение безопасных условий труда почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области» присвоено:
  • Николаю Николаевичу Бобрицкому — начальнику цеха 42 агрегатно-сборочного производства филиала публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова».
  • Станиславу Ивановичу Логвиненко — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Продсельмаш».
  • Игорю Лаврентьевичу Попелюху — президенту некоммерческого партнерства «Деловой клуб руководителей «Содружество-Эффективность-Развитие».
  • Сергею Валентиновичу Тюпайлову — машинисту экскаватора акционерного общества «Сибирский Антрацит».
  • За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологий в сфере связи и информатизации почетное звание «Заслуженный работник связи и информатизации Новосибирской области» присвоено Ирине Аманжоловне Травиной — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СофтЛаб-НСК».
  • За заслуги в сфере строительства, разработки, внедрении и применении новых современных строительных технологий, реализации крупных социально значимых проектов почетное звание «Заслуженный строитель Новосибирской области» присвоено Александру Васильевичу Овчинникову — директору обособленного структурного подразделения специализированного управления № 40 открытого акционерного общества «Строймеханизация».
  • За заслуги в развитии и организации торговли и общественного питания, развитии торговой сети, совершенствовании форм и методов торговли почетное звание «Заслуженный работник торговли Новосибирской области» присвоено Николаю Петровичу Шабалину — первому заместителю председателя правления Новосибирского областного союза потребительских обществ.
  • За заслуги в организации и развитии транспортной инфраструктуры, улучшении качества транспортных услуг, обеспечении безопасности движения и сохранности грузов почетное звание «Заслуженный работник транспорта Новосибирской области» присвоено Ирине Петровне Пырковой — заместителю начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

За заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, укреплении финансовой дисциплины почетное звание «Заслуженный финансист Новосибирской области» присвоено Надежде Викторовне Анисимовой — начальнику управления финансов и налоговой политики Здвинского района Новосибирской области, Александру Владимировичу Веселкову — начальнику департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, Евгении Васильевне Гужавиной — ведущему экономисту отдела сбора и обработки данных государственного казенного учреждения Новосибирской области «Региональный информационный центр», Вере Васильевне Долотовой — начальнику управления финансов и налоговой политики Северного района Новосибирской области, Лидии Куприяновне Лузиной — советнику заместителя председателя правительства Новосибирской области.

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