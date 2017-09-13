51 жителя области наградят в честь 80-летия НСО
Государственные награды РФ и Новосибирской области в честь 80-летия региона будут вручены 51 жителю Новосибирска и районов НСО. Полный список награжденных публикует VN.ru.
Государственные награды РФ и Новосибирской области в честь 80-летия региона будут вручены 51 жителю Новосибирска и районов НСО. Полный список награжденных публикует VN.ru.
Церемония вручения государственных наград президента РФ и губернатора НСО пройдет 14 сентября в большом зале правительства Новосибирской области в рамках празднования 80-летия региона.
Представлены к наградам президента Российской Федерации:
Награды Новосибирской области
За заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, укреплении финансовой дисциплины почетное звание «Заслуженный финансист Новосибирской области» присвоено Надежде Викторовне Анисимовой — начальнику управления финансов и налоговой политики Здвинского района Новосибирской области, Александру Владимировичу Веселкову — начальнику департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, Евгении Васильевне Гужавиной — ведущему экономисту отдела сбора и обработки данных государственного казенного учреждения Новосибирской области «Региональный информационный центр», Вере Васильевне Долотовой — начальнику управления финансов и налоговой политики Северного района Новосибирской области, Лидии Куприяновне Лузиной — советнику заместителя председателя правительства Новосибирской области.