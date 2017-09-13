Младенческая смертность в Краснодарском крае впервые упала до исторического минимума
По заверению министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, показатель младенческой смертности в крае значительно ниже среднероссийского.
По заверению министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, показатель младенческой смертности в крае значительно ниже среднероссийского.
Краснодар, 13 сентября, KrasnodarMedia.
Показатель младенческой смертности в Краснодарском крае впервые опустился до уровня исторического минимума, достигнув 3,8 на тысячу родившихся живыми. Как отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, этот показатель значительно ниже среднероссийского, составляющего 5,3 на тысячу родившихся живыми. Вместе с тем в Краснодарском крае вырос уровень продолжительности жизни, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
За прошедший период 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на Кубани уже заметно снизились несколько важных показателей. Так, на 25% снизилась смертность от туберкулёза, на 7% от болезней системы кровообращения и на 4% от болезней органов пищеварения, — сообщает
Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, по итогам первого полугодия этого года Краснодарский край оказался на пороге демографической «ямы». Рождаемость в регионе снизилась почти на 3 700 младенцев. Если тенденция сохранится, то в строящиеся детские сады и школы ходить будет некому, считают власти Кубани. Тем временем Минтруда РФ запустило опрос о мерах по повышению рождаемости, где любой житель Краснодарского края может высказать свое мнение о проблеме.