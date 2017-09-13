Младенческая смертность в Краснодарском крае впервые упала до исторического минимума

Краснодар, 13 сентября, KrasnodarMedia.

Показатель младенческой смертности в Краснодарском крае впервые опустился до уровня исторического минимума, достигнув 3,8 на тысячу родившихся живыми. Как отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, этот показатель значительно ниже среднероссийского, составляющего 5,3 на тысячу родившихся живыми. Вместе с тем в Краснодарском крае вырос уровень продолжительности жизни, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Евгений Филиппов упомянул, что в Краснодарском крае увеличилась продолжительность жизни. Этот показатель сегодня 72,9 года, что выше среднероссийского уровня.

За прошедший период 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на Кубани уже заметно снизились несколько важных показателей. Так, на 25% снизилась смертность от туберкулёза, на 7% от болезней системы кровообращения и на 4% от болезней органов пищеварения, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.