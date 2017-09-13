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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Холодное лето почти не повлияло на урожаи в Ленобласти

Специалисты считают, что по некоторым показателям этот год окажется даже удачнее предыдущего.

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Источник: Комсомольская правда

Лето 2017 года побило все антирекорды. Аномально холодная погода в июне и июле и дожди, дожди, дожди… Сейчас ситуация похожа на ту, что была в прошлом году: почва чрезмерно влажная. В 2016-ом фермеры недосчитались приблизительно 1/3 урожая. Были опасения, что картина может повториться, но эксперты предлагают не торопиться с выводами.

По словам президента Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Александра Быкова, в глобальном смысле ситуация все равно находится под контролем. На продовольственную безопасность населения капризная погода сильно не повлияет. Жителям Петербурга и Ленобласти будет, чем питаться. Яркий пример: картошку и капусту, выращенную в 47 регионе, уже давно можно найти на прилавках городских и областных магазинов и рынков. Да и на животноводческих комплексах холодная погода фактически никак не отразилась.

— Не переживайте, с голоду никто из нас не умрет (смеется), — сказал «КП» Александр Быков.

Не видит никакой катастрофы в происходящем и президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленобласти и Петербурга Михаил Шконда. Он утверждает, что по некоторым показателям этот год даже лучше предыдущего.

— Какая катастрофа?! Урожай меда сейчас даже больше, чем был в 2016-ом! А по овощам мы идем так же, — сказал «Комсомолке» эксперт. — Погода не радовала, но чего-то экстраординарного мы не увидели. Так что без паники.

Наш собеседник признался: на его памяти в городе и области было лишь одно идеальное лето.

— Идеальное лето — это когда днем жарит солнце, а ночью поливает дождь, — объяснил Михаил Шконда. — К сожалению, для наших краев это большая редкость.

Сами фермеры рассуждают по-философски. Вспоминают старую крестьянскую присказку: «Урожай не от божьей милости, а от дружной работы».

— День прозевал — урожай потерял, долго спать — долг насыпать, — сказал владелец небольшого крестьянского хозяйства по выращиванию клубники Иван Озеров. — Это я к тому, что надо работать, не покладая рук. Тогда и урожай придет! Лишь бы дождь не мешал собирать то, что уже выросло!

Официально

— Несмотря на то, что избыточное переувлажнение почв и недостаточно теплые температуры в первые летние месяцы сдвинули сроки созревания, сегодня формирование урожая идет нормально, — говорится в заявлении на официальном сайте Администрации Ленинградской области. — Как и в прошлом году, основные опасения связаны с дождями, которые могут затруднить сбор того, что удалось вырастить. Но, в целом, ситуация находится под контролем.

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