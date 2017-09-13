Холодное лето почти не повлияло на урожаи в Ленобласти
Специалисты считают, что по некоторым показателям этот год окажется даже удачнее предыдущего.
Специалисты считают, что по некоторым показателям этот год окажется даже удачнее предыдущего.
Лето 2017 года побило все антирекорды. Аномально холодная погода в июне и июле и дожди, дожди, дожди… Сейчас ситуация похожа на ту, что была в прошлом году: почва чрезмерно влажная. В 2016-ом фермеры недосчитались приблизительно 1/3 урожая. Были опасения, что картина может повториться, но эксперты предлагают не торопиться с выводами.
По словам президента Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Александра Быкова, в глобальном смысле ситуация все равно находится под контролем. На продовольственную безопасность населения капризная погода сильно не повлияет. Жителям Петербурга и Ленобласти будет, чем питаться. Яркий пример: картошку и капусту, выращенную в 47 регионе, уже давно можно найти на прилавках городских и областных магазинов и рынков. Да и на животноводческих комплексах холодная погода фактически никак не отразилась.
— Не переживайте, с голоду никто из нас не умрет (смеется), — сказал «КП» Александр Быков.
Не видит никакой катастрофы в происходящем и президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленобласти и Петербурга Михаил Шконда. Он утверждает, что по некоторым показателям этот год даже лучше предыдущего.
— Какая катастрофа?! Урожай меда сейчас даже больше, чем был в 2016-ом! А по овощам мы идем так же, — сказал «Комсомолке» эксперт. — Погода не радовала, но
Наш собеседник признался: на его памяти в городе и области было лишь одно идеальное лето.
— Идеальное лето — это когда днем жарит солнце, а ночью поливает дождь, — объяснил Михаил Шконда. — К сожалению, для наших краев это большая редкость.
Сами фермеры рассуждают
— День прозевал — урожай потерял, долго спать — долг насыпать, — сказал владелец небольшого крестьянского хозяйства по выращиванию клубники Иван Озеров. — Это я к тому, что надо работать, не покладая рук. Тогда и урожай придет! Лишь бы дождь не мешал собирать то, что уже выросло!
Официально
— Несмотря на то, что избыточное переувлажнение почв и недостаточно теплые температуры в первые летние месяцы сдвинули сроки созревания, сегодня формирование урожая идет нормально, — говорится в заявлении на официальном сайте Администрации Ленинградской области. — Как и в прошлом году, основные опасения связаны с дождями, которые могут затруднить сбор того, что удалось вырастить. Но, в целом, ситуация находится под контролем.