К Приморью приближается высотный вихрь
Борис Кубай рассказал, вернётся ли в край летняя погода.
Борис Кубай рассказал, вернётся ли в край летняя погода.
В Приморье, несмотря на проявившееся похолодание,
По данным портала «Примпогода.ру», предстоящая ночь будет холоднее предыдущей на 2−5 градусов. Завтра днём над Приморьем будет смещаться высотный вихрь. Он вызовет на большей части региона облачную, временами дождливую погоду. При этом максимальная температура воздуха по краю не превысит 20 градусов со знаком «плюс».
Во Владивостоке ночью похолодает до +10… +12 градусов. Завтра днём облачность увеличится до значительной, в конце дня возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. При этом температурный фон будет варьироваться от +17 до +19 градусов.
Однако, несмотря на то, что в ближайшие дни в регионе ещё будет прохладно, синоптики не советуют. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, к концу нынешней недели температура воздуха начнёт постепенно повышаться, и в выходные дни воздух будет прогреваться до вполне летних значений.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам на этой неделе придётся перетерпеть сентябрьскую порцию холода.