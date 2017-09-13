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10:14 (мск), источник: Восток Медиа

К Приморью приближается высотный вихрь

Борис Кубай рассказал, вернётся ли в край летняя погода.

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Источник: РИА "Новости"

В Приморье, несмотря на проявившееся похолодание, всё-таки вернётся бабье летом. Главный синоптик региона заверил местных жителей, что погода в крае наладится к выходным. Однако конец рабочей недели ожидается дождливым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода.ру», предстоящая ночь будет холоднее предыдущей на 2−5 градусов. Завтра днём над Приморьем будет смещаться высотный вихрь. Он вызовет на большей части региона облачную, временами дождливую погоду. При этом максимальная температура воздуха по краю не превысит 20 градусов со знаком «плюс».

Во Владивостоке ночью похолодает до +10… +12 градусов. Завтра днём облачность увеличится до значительной, в конце дня возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. При этом температурный фон будет варьироваться от +17 до +19 градусов.

Однако, несмотря на то, что в ближайшие дни в регионе ещё будет прохладно, синоптики не советуют. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, к концу нынешней недели температура воздуха начнёт постепенно повышаться, и в выходные дни воздух будет прогреваться до вполне летних значений.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам на этой неделе придётся перетерпеть сентябрьскую порцию холода.

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