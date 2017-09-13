Екатеринбуржцы мечтают работать тестировщиками диванов

Половина жителей Екатеринбурга не против сменить сферу деятельности, еще 28% хотели бы остаться в профессии. Таковы итоги социологического опроса, проведенного сайтом «Зарплата.ру» среди 1164 горожан, передает «Уралинформбюро».

70% респондентов хотя бы раз задумывались о собственном бизнесе. 22% екатеринбуржцев отметили, что не хотят такой ответственности ни при каких условиях.

Так или иначе, нынешняя работа устраивает 88% жителей столицы Урала. При этом полностью довольны профессией лишь 18%. 24% признались, что текущая занятость их скорее устраивает, чем нет, а 46% удовлетворены работой только частично. Совсем недовольных — всего 6%.