Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За собаку ответите: немецкий журнал оскорбил Путина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
В Екатеринбурге эвакуировали пассажирский поезд из-за фонарика
США угрожают перекрыть важный канал финансирования вооружения РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы мечтают работать тестировщиками диванов

И дворниками.

Половина жителей Екатеринбурга не против сменить сферу деятельности, еще 28% хотели бы остаться в профессии. Таковы итоги социологического опроса, проведенного сайтом «Зарплата.ру» среди 1164 горожан, передает «Уралинформбюро».

70% респондентов хотя бы раз задумывались о собственном бизнесе. 22% екатеринбуржцев отметили, что не хотят такой ответственности ни при каких условиях.

Так или иначе, нынешняя работа устраивает 88% жителей столицы Урала. При этом полностью довольны профессией лишь 18%. 24% признались, что текущая занятость их скорее устраивает, чем нет, а 46% удовлетворены работой только частично. Совсем недовольных — всего 6%.

Чаще всего респонденты мечтают о работе из дома и свободном графике, об интересной деятельности, о профессии, которая будет приносить удовольствие и для души. А еще о творческой, спокойной и, конечно же, денежной работе. Екатеринбуржцы рассказали, что хотели бы быть художником, учителем, кондитером, критиком, тестировщиком диванов и даже дворником.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Исчезновение екатеринбурженки с большими долгами вылилось в "уголовку"
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь