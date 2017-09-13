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10:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирский театр музкомедии получил новый статус

НОВОСИБИРСК, 13 сентября, ФедералПресс. Вчера губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о присвоении Новосибирскому театру музыкальной комедии статуса музыкального театра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра культуры Игоря Решетникова, переименование театра стало закономерным следствием его развития. Этот вопрос обсуждался с новосибирскими в течение полугода и был одобрен советом при министерстве культуры Новосибирской области.

«В последние десятилетия в российском музыкальном театре появился и начал активно развиваться жанр мюзикла, что значительно расширило репертуарные границы театров. В соответствие с этой современной тенденцией Новосибирский театр музыкальной комедии идет по пути активного расширения и усложнения репертуара», — прокомментировал Игорь Решетников.

Новосибирский театр музыкальной комедии был создан в 1959 году. Долгое время он представлял классическую оперетту и музыкальную комедию, но сейчас его репертуар вышел за рамки только комедийных спектаклей. Музыкальные постановки драматической направленности составляют более 50% вечернего репертуара.

Также в министерстве культуры заверили, что сокращений в связи с переименованием театра не будет.

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