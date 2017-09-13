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10:30 (мск), источник: VN.ru

Дочь священника победила в кинофестивале

Новосибирская актриса Анастасия Новопашина, исполнившая главную роль в фильме «Рядом с нами», стала победительницей кинофестиваля в Болгарии. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирской Митрополии РПЦ.

Источник: nskmi.ru

Анастасия Новопашина признана лучшей в номинации «За лучшую женскую роль». Она была награждена дипломом «За вклад в развитие и укрепление культурных международных связей в Евразийском пространстве» и призом «Болгарская роза».

Картина протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами» была отмечена профессиональными кинокритиками в Софии на V Международном фестивале художественных и телевизионных фильмов «Славянская сказка». В этом году в конкурсе приняли участие свыше 100 картин из 15 стран Европы и Азии.

«Рядом с нами» — второй игровой полнометражный фильм священника. Он посвящен теме тоталитарного сектантства и религиозного экстремизма. В 2016 году фильм занял первое место в номинации игрового кино на XIV фестивале «Покров» в Киеве. И это далеко не все награды, которыми была удостоена новая работа Александра Новопашина.

Анастасия Новопашина — дочь кинорежиссера, киносценариста и продюсера протоиерея Александра Новопашина. Важно отметить, что это был дебют Анастасии.

«Господь дал ей талант, внешность, абсолютную чувственность, ее работа не смотрится как дебют, но смотрится как абсолютно полноценная работа талантливой актрисы. Хотелось бы, чтобы Настя и дальше снималась в кино!» — прокомментировал участие Анастасии в фильме народный артист Российской Федерации Виктор Мережко.

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