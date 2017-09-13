Дочь священника победила в кинофестивале

Источник: nskmi.ru

Анастасия Новопашина признана лучшей в номинации «За лучшую женскую роль». Она была награждена дипломом «За вклад в развитие и укрепление культурных международных связей в Евразийском пространстве» и призом «Болгарская роза».

Картина протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами» была отмечена профессиональными кинокритиками в Софии на V Международном фестивале художественных и телевизионных фильмов «Славянская сказка». В этом году в конкурсе приняли участие свыше 100 картин из 15 стран Европы и Азии.

«Рядом с нами» — второй игровой полнометражный фильм священника. Он посвящен теме тоталитарного сектантства и религиозного экстремизма. В 2016 году фильм занял первое место в номинации игрового кино на XIV фестивале «Покров» в Киеве. И это далеко не все награды, которыми была удостоена новая работа Александра Новопашина.

Анастасия Новопашина — дочь кинорежиссера, киносценариста и продюсера протоиерея Александра Новопашина. Важно отметить, что это был дебют Анастасии.