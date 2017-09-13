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10:11 (мск), источник: Om1.ru

Омич вернул незнакомцу кошелек с 275 тысячами рублей

Неизвестный человек не соблазнился большими деньгами, честность все же победила.

Житель Омска разметил в соцсети «Вконтакте» анонимный пост благодарности. Мужчина обратился к омичу, который вернул ему кошелек с крупной суммой.

Подробности утери кошелька автор разглашать не стал, но указал место и время. Инцидент случился 11 сентября возле дома № 53 на улице 22 апреля — там пропал кошелек с документами и 275 тысячами рублей.

Прохожий наткнулся на кошелек, вычислил телефон владельца по водительскому удостоверению и вернул все в целости и сохранности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Имя нашедшего кошелек также не указывается. В комментариях омичи принялись бурно обсуждать поступок доброго самаритянина. Некоторые вообще не поверили истории, посчитав ее выдумкой. Многие похвалили неизвестного человека, вернувшего деньги, но нашлись и те, кто честно признался, что такую крупную сумму не вернул бы.

Отметим, что за найденные и не возвращенные владельцам кошельки можно получить серьезное наказание за кражу. Так, в ноябре прошлого года за найденный на заправке кошелек омичу грозило до 5 лет тюрьмы.

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