Омич вернул незнакомцу кошелек с 275 тысячами рублей

Житель Омска разметил в соцсети «Вконтакте» анонимный пост благодарности. Мужчина обратился к омичу, который вернул ему кошелек с крупной суммой.

Подробности утери кошелька автор разглашать не стал, но указал место и время. Инцидент случился 11 сентября возле дома № 53 на улице 22 апреля — там пропал кошелек с документами и 275 тысячами рублей.

Прохожий наткнулся на кошелек, вычислил телефон владельца по водительскому удостоверению и вернул все в целости и сохранности.

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Имя нашедшего кошелек также не указывается. В комментариях омичи принялись бурно обсуждать поступок доброго самаритянина. Некоторые вообще не поверили истории, посчитав ее выдумкой. Многие похвалили неизвестного человека, вернувшего деньги, но нашлись и те, кто честно признался, что такую крупную сумму не вернул бы.