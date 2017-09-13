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11:58 (мск), источник: КрымPress

Судак зовёт отпраздновать День граммофона

День граммофона устраивает Судакский исторический музей. Отметить праздник планируют театрализованным представлением «Голоса былого» и лекцией, посвящённой созданию этого удивительного механического аппарата. Состоятся мероприятия 15 сентября.

Гостям расскажут интересные факты о старинных родственниках граммофона — патефоне, кассетном и CD-проигрывателях. Около часа будет длиться выступление музыканта и композитора Александрова, который более 10 лет живет в Коктебеле, и не первый раз будет выступать перед посетителями судакского музея.

Завершить празднование 130-летнего юбилея граммофона гостям предложат чаепитием: «У нас царит домашняя обстановка, поэтому если мы гостей приглашаем, то, как минимум, чаем и конфетами угостим. У нас такая традиция, — цитирует Турпортал организаторов мероприятия. Цена билета символическая — 10 рублей. Начнётся представление «Голоса былого» в 16:30. Адрес: Судак, ул. Ушакова, д. 1.

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