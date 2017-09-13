Судак зовёт отпраздновать День граммофона

Гостям расскажут интересные факты о старинных родственниках граммофона — патефоне, кассетном и CD-проигрывателях. Около часа будет длиться выступление музыканта и композитора Александрова, который более 10 лет живет в Коктебеле, и не первый раз будет выступать перед посетителями судакского музея.
Завершить празднование 130-летнего юбилея граммофона гостям предложат чаепитием: «У нас царит домашняя обстановка, поэтому если мы гостей приглашаем, то, как минимум, чаем и конфетами угостим. У нас такая традиция, — цитирует Турпортал организаторов мероприятия. Цена билета символическая — 10 рублей. Начнётся представление «Голоса былого» в 16:30. Адрес: Судак, ул. Ушакова, д. 1.