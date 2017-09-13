Судак зовёт отпраздновать День граммофона

Гостям расскажут интересные факты о старинных родственниках граммофона — патефоне, кассетном и CD-проигрывателях. Около часа будет длиться выступление музыканта и композитора Александрова, который более 10 лет живет в Коктебеле, и не первый раз будет выступать перед посетителями судакского музея.