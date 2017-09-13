Самарских призывников отбирают в Президентский полк

В Самаре проходит отбор призывников в Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк. Военные обеспечивают безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей, пишет 63.ру.

В состав полка входят три батальона, две роты специального караула, Почетный кавалерийский эскорт и спецназ.

Традиционно в этом подразделении служат лучшие из лучших призывников и не только в физическом плане.

Воины Президентского полка кроме охраны объектов Московского Кремля также участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, стоят в почетных караулах и несут службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.