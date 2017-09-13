Самарских призывников отбирают в Президентский полк
Из Самарской области пойдут туда служить всего 15 человек.
Из Самарской области пойдут туда служить всего 15 человек.
В Самаре проходит отбор призывников в Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк. Военные обеспечивают безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей, пишет 63.ру.
В состав полка входят три батальона, две роты специального караула, Почетный кавалерийский эскорт и спецназ.
Традиционно в этом подразделении служат лучшие из лучших призывников и не только в физическом плане.
Воины Президентского полка кроме охраны объектов Московского Кремля также участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, стоят в почетных караулах и несут службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.
— Этой осенью элитное подразделение снова пополнится самарскими парнями. Уже есть 38 кандидатов. Но из Самарской области пойдут туда служить всего 15 человек, — уточнил помощник военного комиссара Самарской области по взаимодействию со СМИ Валерий Воронков.