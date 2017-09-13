Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
В Екатеринбурге эвакуировали поезд «Адлер – Новосибирск»
Клинтон заявила о «личной вендетте» Путина по отношению к ней
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10:22 (мск), источник: Publika.md

Через 31 год после аварии на ЧАЭС запустили колесо обозрения

По-настоящему жуткие кадры из Парка развлечений Припяти. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заработало колесо обозрения.

Источник: Publika.md

Оно стало главным символом зараженного радиацией города, который тридцать один год назад навсегда покинули все его жители. А запустили аттракцион туристы.

Видео опубликовал на своем канале путешественник из Польши. В пояснениях он отметил, что его привели в движение механически, без электрики. Колесо при этом никак не пострадало, сообщает телеканал «Россия 24».

Во время загрузки произошла ошибка.

Колесо обозрения в Припяти построили за несколько месяцев до крупнейшей ядерной катастрофы в мире. Торжественное открытие планировали на День труда, который отмечался 1 мая.

Взрыв на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошел за 5 дней до этого. Территорию центрального парка Припяти признали одной из самых зараженных и опасных для здоровья человека.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сейчас готовят жалобу на действия незадачливых туристов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь