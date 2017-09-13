Детективно-криминальную драму начали снимать в Хабаровске

— Главные герои фильма уже найдены и приступили к работе, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор и режиссёр картины Павел Гайлис. — Но нам ещё нужны люди на роли третьего и четвертого планов. С этой целью мы в октябре проведём кастинг. Ищем девушек модельной внешности и творчески активных мужчин от 40 лет плотного телосложения. Чтобы попробовать свои силы в кино, достаточно заполнить анкету в разделе обсуждения в официальной группе «Вконтакте».



По словам Павла Гайлис, в картине планируется участие и трёх медийных личностей, имена которых пока держатся в секрете.

— Сцены из фильма будем снимать не только в Хабаровске и его пригороде, но и в Китае. Правда, с городом ещё не определились, — уточнил Павел. — Съёмки в Поднебесной планируем провести в марте 2018 года. Работу над картиной собираемся закончить будущим летом.