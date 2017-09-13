Детективно-криминальную драму начали снимать в Хабаровске
Создатели фильма приглашают на кастинг девушек модельной внешности и мужчин за 40.
Создатели фильма приглашают на кастинг девушек модельной внешности и мужчин за 40.
В Хабаровске начались съёмки художественного полнометражного фильма под рабочим названием «Уходя, гасите свет». По замыслу создателей картины, это будет
— Главные герои фильма уже найдены и приступили к работе, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор и режиссёр картины Павел Гайлис. — Но нам ещё нужны люди на роли третьего и четвертого планов. С этой целью мы в октябре проведём кастинг. Ищем девушек модельной внешности и творчески активных мужчин от 40 лет плотного телосложения. Чтобы попробовать свои силы в кино, достаточно заполнить анкету в разделе обсуждения в официальной группе «Вконтакте».
По словам Павла Гайлис, в картине планируется участие и трёх медийных личностей, имена которых пока держатся в секрете.
— Сцены из фильма будем снимать не только в Хабаровске и его пригороде, но и в Китае. Правда, с городом ещё не определились, — уточнил Павел. — Съёмки в Поднебесной планируем провести в марте 2018 года. Работу над картиной собираемся закончить будущим летом.
Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах и на
Кроме того, Павел Гайлис собирается открыть в Хабаровске компанию, которая будет заниматься кинопроизводством. Будущий фильм, по его мнению, станет первым и далеко не последним проектом.