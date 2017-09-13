Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За собаку ответите: немецкий журнал оскорбил Путина
Как недосып портит вашу жизнь
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Клинтон заявила о «личной вендетте» Путина по отношению к ней
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Аксёнов отреагировал на отказ ЕС признать выборы в Крыму - СМИ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Детективно-криминальную драму начали снимать в Хабаровске

Создатели фильма приглашают на кастинг девушек модельной внешности и мужчин за 40.

В Хабаровске начались съёмки художественного полнометражного фильма под рабочим названием «Уходя, гасите свет». По замыслу создателей картины, это будет детективно-криминальная драма, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Главные герои фильма уже найдены и приступили к работе, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор и режиссёр картины Павел Гайлис. — Но нам ещё нужны люди на роли третьего и четвертого планов. С этой целью мы в октябре проведём кастинг. Ищем девушек модельной внешности и творчески активных мужчин от 40 лет плотного телосложения. Чтобы попробовать свои силы в кино, достаточно заполнить анкету в разделе обсуждения в официальной группе «Вконтакте».

По словам Павла Гайлис, в картине планируется участие и трёх медийных личностей, имена которых пока держатся в секрете.
— Сцены из фильма будем снимать не только в Хабаровске и его пригороде, но и в Китае. Правда, с городом ещё не определились, — уточнил Павел. — Съёмки в Поднебесной планируем провести в марте 2018 года. Работу над картиной собираемся закончить будущим летом.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах и на интернет-платформах в России и за рубежом.

Кроме того, Павел Гайлис собирается открыть в Хабаровске компанию, которая будет заниматься кинопроизводством. Будущий фильм, по его мнению, станет первым и далеко не последним проектом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Волна «телефонного терроризма» накрыла Хабаровск
Массовые отравления нелегальной рыбой вполне возможны - хабаровские ветеринары
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь