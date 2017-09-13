Владивостокцев приглашают на фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»

В приморской столице в этом году пройдёт второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Его организатором выступает администрация города Владивостока.

Вчера, 12 сентября, состоялось расширенное заседание, посвященное предстоящему фестивалю. В актовом зале административно-территориального управления Первореченского района собрались десятки представителей общественных организаций и национальных объединений города.

«В ходе заседания мы обсудили участие национальностей в фестивале “Меридиан дружбы” и утвердили программу, — подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. — Фестиваль обещает стать поистине интересным для всех жителей и гостей нашего города».

В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт, каждый желающий сможет познакомиться с культурами и традициями различных народов, принять участие в интересных мастер-классах, отведать блюда различных кухонь и посмотреть на спортивные состязания.

Яркий, колоритный и весёлый праздник объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице.