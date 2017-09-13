Владивостокцев приглашают на фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»
Яркий, колоритный и весёлый праздник объединит много наций.
Яркий, колоритный и весёлый праздник объединит много наций.
В приморской столице в этом году пройдёт второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Его организатором выступает администрация города Владивостока.
Вчера, 12 сентября, состоялось расширенное заседание, посвященное предстоящему фестивалю. В актовом зале
«В ходе заседания мы обсудили участие национальностей в фестивале “Меридиан дружбы” и утвердили программу, — подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. — Фестиваль обещает стать поистине интересным для всех жителей и гостей нашего города».
В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт, каждый желающий сможет познакомиться с культурами и традициями различных народов, принять участие в интересных
Яркий, колоритный и весёлый праздник объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице.
Фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы» пройдёт 30 сентября на набережной Спортивной гавани. Начало в 12 часов.