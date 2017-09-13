Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
Мнение: Саакашвили с Тимошенко готовят марш в Киев
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
11:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на лекцию о Стивене Кинге

Лекция к юбилею американского писателя Стивена Кинга пройдет в Воронеже в воскресенье, 17 сентября. Речь пойдет о работе писателя в жанре графического романа и комикса, сообщили организаторы. Вход на мероприятие свободный.

На встрече обсудят истоки интереса Стивена Кинга к комиксам и вопросы адаптации его произведений для комикс-формата. Также читатели узнают об истории произведений «Темная Башня», «Американский вампир» и поделятся своими впечатлениями о книгах.

Мероприятие пройдет по адресу улица Кирова, 28 в библиотеке № 1 (напротив Цирка). Начало в 15:00.

Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года. В 2017 году он отмечает свое 70-летие. Писатель работает в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, за что получил прозвище «Король ужасов». По книгам Стивена Кинга сняли ряд художественных фильмов и телевизионных постановок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Часть участка под строительство магазина IKEA под Воронежем выставили на продажу
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
Египет задумался об отмене виз для российских туристов
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
Госдума седьмого созыва открыла осеннюю сессию
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь