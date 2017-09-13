Воронежцев пригласили на лекцию о Стивене Кинге

На встрече обсудят истоки интереса Стивена Кинга к комиксам и вопросы адаптации его произведений для комикс-формата. Также читатели узнают об истории произведений «Темная Башня», «Американский вампир» и поделятся своими впечатлениями о книгах.
Мероприятие пройдет по адресу улица Кирова, 28 в библиотеке № 1 (напротив Цирка). Начало в 15:00.
Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года. В 2017 году он отмечает свое 70-летие. Писатель работает в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, за что получил прозвище «Король ужасов». По книгам Стивена Кинга сняли ряд художественных фильмов и телевизионных постановок.