Великобритания запустила крупнейшую ракету
Компания Starchaser запустила крупнейшую британскую
Компания Starchaser запустила крупнейшую британскую
Пуск произошел с площадки недалеко от города Оттерберн на
На Skybolt 2 были установлены несколько видеокамер, а также чучело игрушечной собаки по кличке Сэм.
Ракеты Skybolt 2 в высоту достигает 8,2 метра, ее масса — 2,5 тонны. Носитель создан из углеродного волокна, манчестерская компания Starchaser на нем отрабатывает технологии для коммерческого туризма (полеты на высоту более ста километров).