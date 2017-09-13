Великобритания запустила крупнейшую ракету

Источник: AP 2017

Пуск произошел с площадки недалеко от города Оттерберн на северо-востоке Англии. Носитель достиг высоты 1,2 километра, после чего три элемента ракеты (головной обтекатель и первые две ступени) на парашютах спустились на землю. Испытания признаны успешными.

На Skybolt 2 были установлены несколько видеокамер, а также чучело игрушечной собаки по кличке Сэм.