В Казани назвали лучшего электрика 2017 года

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 сентября). В Казани на базе Выставочного центра «Казанская ярмарка» подвели итоги конкурса на звание «Лучший электрик года».

Организатором соревнований, которые проводятся в целях повышения престижа профессий в сфере ЖКХ, выступила Управляющая компания «Уютный дом». Конкурс, приуроченный к подготовке к международным соревнованиям по рабочим профессиям «WorldSkills Russia-2019», прошел в три этапа.

В I туре участники выполнили домашнее задание — изготовили наглядные стенды с фрагментами узлов электрооборудования. На II этапе конкурсанты прошли проверку теоретических знаний. Заключительный этап прошел 12 сентября на территории ВЦ «Казанская ярмарка». Здесь 22 электрика подрядных организаций УК «Уютный дом» выполнили практическое задание по монтажу схемы подключения квартиры к электросетям жилого дома. Итоги практического задания оценивались конкурсной комиссией в зависимости от времени, затраченного на его выполнение, соблюдения технологии работы и требований техники безопасности, а также полноты и качества выполнения.

В результате лучшим электриком 2017 года признан Николай Филиппов — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖЭК-54». Второе место занял Дамир Фатхуллин — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖЭК-38». Третью ступень пьедестала занял Рудольф Михайлов — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖЭК-41».

Кроме того, в номинации «Мастер своего дела. Моя профессия — моя жизнь» наградили самого опытного (возрастного) участника конкурса Виктора Присташа — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Меридиан». В номинации «Дебют года» победил Ильгам Залялетдинов — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖЭК-14», а в номинации «Мастер-класс» наградили Антона Шешенина — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Жилкомсервис».