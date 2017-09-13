Синоптики ожидают температурный рекорд в Краснодаре
13 сентября температура воздуха в Краснодаре поднимется до +33 °C.
13 сентября температура воздуха в Краснодаре поднимется до +33 °C.
13 сентября во второй половине дня ожидается рекордно высокая температура, +33 °C, это абсолютный максимум за все время наблюдений. Минимальная температура воздуха +4,5°C в этот день наблюдалась в 1967 году. Вчера краевой гидрометцентр также зафиксировал рекорд для 12 сентября — +34 °C, рассказал начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.
Высокая температура воздуха вызвана сложившейся климатической обстановкой: в Краснодар попадает теплый Средиземноморский воздух и солнце еще достаточно активное.
По прогнозу гидрометцентра, в ближайшие два дня температура упадет на