Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обиженный Соловьев высмеял Урганта за шутку о "соловьином помете"
Как недосып портит вашу жизнь
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
11:32 (мск), источник: ЮГА.ру

Синоптики ожидают температурный рекорд в Краснодаре

13 сентября температура воздуха в Краснодаре поднимется до +33 °C.

13 сентября во второй половине дня ожидается рекордно высокая температура, +33 °C, это абсолютный максимум за все время наблюдений. Минимальная температура воздуха +4,5°C в этот день наблюдалась в 1967 году. Вчера краевой гидрометцентр также зафиксировал рекорд для 12 сентября — +34 °C, рассказал начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

Высокая температура воздуха вызвана сложившейся климатической обстановкой: в Краснодар попадает теплый Средиземноморский воздух и солнце еще достаточно активное.

По прогнозу гидрометцентра, в ближайшие два дня температура упадет на два-три градуса, но затем снова повысится и до конца следующей недели будет держаться на уровне +32…+34 °C. Синоптики не исключают, что в этом году сентябрь станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
Египет задумался об отмене виз для российских туристов
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
Госдума седьмого созыва открыла осеннюю сессию
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь