Синоптики ожидают температурный рекорд в Краснодаре

13 сентября во второй половине дня ожидается рекордно высокая температура, +33 °C, это абсолютный максимум за все время наблюдений. Минимальная температура воздуха +4,5°C в этот день наблюдалась в 1967 году. Вчера краевой гидрометцентр также зафиксировал рекорд для 12 сентября — +34 °C, рассказал начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

По прогнозу гидрометцентра, в ближайшие два дня температура упадет на два-три градуса, но затем снова повысится и до конца следующей недели будет держаться на уровне +32…+34 °C. Синоптики не исключают, что в этом году сентябрь станет самым жарким за всю историю наблюдений.