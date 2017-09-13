Краснодарский край празднует свое 80-летние
Юбилейную дату в регионе будут отмечать с размахом.
Юбилейную дату в регионе будут отмечать с размахом.
Краснодар. 13 сен. — Новая Кубань. 13 сентября 1937 года
С круглой датой Кубань поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.
— Сегодня важный день: Краснодарскому краю исполняется 80 лет. За плечами богатая история, впереди — новые победы и вызовы. Наш край — земля сильных духом людей. Ярких, трудолюбивых и упорных. С праздником, земляки! С юбилеем, Кубань!, — написал глава региона на своей странице в Твиттере.
В честь юбилея в крае проходят массовые празднования. В Краснодаре главный концерт состоится не сегодня, а 16 сентября. На сцене «Баскет-холла» выступят Олег Газманов,