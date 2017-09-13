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11:34 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарский край празднует свое 80-летние

Юбилейную дату в регионе будут отмечать с размахом.

Краснодар. 13 сен. — Новая Кубань. 13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край разделился на Краснодарский край и Ростовскую область. Этот день на Кубани считают датой образования региона.

С круглой датой Кубань поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

— Сегодня важный день: Краснодарскому краю исполняется 80 лет. За плечами богатая история, впереди — новые победы и вызовы. Наш край — земля сильных духом людей. Ярких, трудолюбивых и упорных. С праздником, земляки! С юбилеем, Кубань!, — написал глава региона на своей странице в Твиттере.

В честь юбилея в крае проходят массовые празднования. В Краснодаре главный концерт состоится не сегодня, а 16 сентября. На сцене «Баскет-холла» выступят Олег Газманов, арт-группа «Хор Турецкого» и Кубанский казачий хор.

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Краснодарский край празднует свое 80-летние
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