НЦБК задержал еще одного полицейского
Офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали и.о. начальника Службы патрулирования Кагульского инспектората полиции по подозрению в пассивной коррупции, отмечает NOI.md.
Офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали и.о. начальника Службы патрулирования Кагульского инспектората полиции по подозрению в пассивной коррупции, отмечает NOI.md.
Он вымогал и получил от некого гражданина 2000 леев, чтобы освободить его машину, задержанную сотрудниками полиции. Согласно материалам дела, в обмен на деньги полицейский должен был освободить транспортную единицу, которая находилась на платной автостоянке Инспектората.
По этому факту НЦБК инициировал уголовное преследование в соответствии со статьей 324 Уголовного кодекса — пассивная коррупция. Вчера во второй половине дня сотрудники НЦБК отправились в Кагульский инспекторат полиции, чтобы провести задержание. В ходе обыска в офисе Патрульной службы были найдены деньги, переданные осведомителем.
В настоящее время полицейский содержится под стражей в изоляторе НЦБК, он задержан на 72 часа. Если его признают виновным, он подлежит тюремному заключению на срок до 10 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение определенного периода времени.
В 2016 году в поле зрения НЦБК и прокуроров попали 49 полицейских, в том числе 12 следователей, подозреваемых в совершении актов коррупции.