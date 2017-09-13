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11:51 (мск), источник: Noi.md

НЦБК задержал еще одного полицейского

Офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали и.о. начальника Службы патрулирования Кагульского инспектората полиции по подозрению в пассивной коррупции, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Он вымогал и получил от некого гражданина 2000 леев, чтобы освободить его машину, задержанную сотрудниками полиции. Согласно материалам дела, в обмен на деньги полицейский должен был освободить транспортную единицу, которая находилась на платной автостоянке Инспектората.

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По этому факту НЦБК инициировал уголовное преследование в соответствии со статьей 324 Уголовного кодекса — пассивная коррупция. Вчера во второй половине дня сотрудники НЦБК отправились в Кагульский инспекторат полиции, чтобы провести задержание. В ходе обыска в офисе Патрульной службы были найдены деньги, переданные осведомителем.

В настоящее время полицейский содержится под стражей в изоляторе НЦБК, он задержан на 72 часа. Если его признают виновным, он подлежит тюремному заключению на срок до 10 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение определенного периода времени.

В 2016 году в поле зрения НЦБК и прокуроров попали 49 полицейских, в том числе 12 следователей, подозреваемых в совершении актов коррупции.

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