НЦБК задержал еще одного полицейского

Источник: Noi.md

Он вымогал и получил от некого гражданина 2000 леев, чтобы освободить его машину, задержанную сотрудниками полиции. Согласно материалам дела, в обмен на деньги полицейский должен был освободить транспортную единицу, которая находилась на платной автостоянке Инспектората.

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По этому факту НЦБК инициировал уголовное преследование в соответствии со статьей 324 Уголовного кодекса — пассивная коррупция. Вчера во второй половине дня сотрудники НЦБК отправились в Кагульский инспекторат полиции, чтобы провести задержание. В ходе обыска в офисе Патрульной службы были найдены деньги, переданные осведомителем.

В настоящее время полицейский содержится под стражей в изоляторе НЦБК, он задержан на 72 часа. Если его признают виновным, он подлежит тюремному заключению на срок до 10 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение определенного периода времени.