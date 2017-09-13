В Хабаровском крае после трагедии составят реестр детских площадок

— Мы обсуждали правовое регулирование данного вопроса. Сейчас у нас не всегда соблюдаются нормы правил эксплуатации игровых территорий, но контролировать это можно с помощью имеющейся обширной законодательной базы. Однако мы выступили также с инициативой о дополнительном надзоре. На данный момент наш университет правосудия занимается правовой стороной вопроса, — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. По итогам встречи было также принято решение о создании единого реестра детских игровых территорий. По мнению чиновников, это поможет закрепить ответственность за определенным лицом. — Создание такого реестра продиктовано тем, что сегодня у нас нет четкого разграничения обязательств. Мы проверили 72 двора за недавний период, но только в одном из них есть табличка с информацией о том, кем установлена детская площадка и к кому нужно обращаться в случае чего. После появления реестра, к следующему лету во всех дворах должна появиться информация, когда и кто поставил детские конструкции, контактные данные. В случае, если городок был установлен по инициативе жителей, то им необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы составить нормативный акт и определить того, кто будет следить за площадкой, — дополнила Виктория Трегубенко.