В Сибири кинотеатры пожаловались на угрозы из-за показа «Матильды»

Кинопрокатчикам угрожают поджогами за показ фильма «Матильда».

Как стало известно, руководитель кинокомпании получил письмо от общественной организации. В обращении настоятельно требуется запретить выход «кощунственного и богохульного» фильма «Матильда» в вашем кинотеатре. Авторы послания предупреждают кинопрокатчиков о том, что в противном случае кинотеатры начнут поджигать, а провокаторы проплатят поджоги.

— Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тысяч рублей, — говорится в письме.

В свою очередь, кинопрокатчики заявили о том, что не собираются потакать угрозам и отказываться от выпуска «Матильды».