В Сибири кинотеатры пожаловались на угрозы из-за показа «Матильды»
Руководство сети кинотеатров в Западной Сибири «Артсайнс синема дистрибьюшн» намерено обратиться за помощью в полицию.
Руководство сети кинотеатров в Западной Сибири «Артсайнс синема дистрибьюшн» намерено обратиться за помощью в полицию.
Кинопрокатчикам угрожают поджогами за показ фильма «Матильда».
Как стало известно, руководитель кинокомпании получил письмо от общественной организации. В обращении настоятельно требуется запретить выход «кощунственного и богохульного» фильма «Матильда» в вашем кинотеатре. Авторы послания предупреждают кинопрокатчиков о том, что в противном случае кинотеатры начнут поджигать, а провокаторы проплатят поджоги.
— Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тысяч рублей, — говорится в письме.
В свою очередь, кинопрокатчики заявили о том, что не собираются потакать угрозам и отказываться от выпуска «Матильды».
— В настоящее время наши юристы готовят заявление в полицию, — сообщил «РГ» представитель «Артсайнс синема дистрибьюшн» Дмитрий Ким. — Никаких дополнительных мер безопасности мы предпринимать не собираемся. Все наши кинотеатры оборудованы тревожными кнопками. В случае