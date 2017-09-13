В Крыму в молочной продукции выявили антибиотики и растительные жиры

Источник: РИА "Новости"

Всего для анализа было взято 17 образцов продукции. В молоке, сгущенке, твороге, сливочном масле и сырах экспертами были обнаружены растительные жиры, а в двух образцах голландского сыра — антибиотик окситетрациклин.

В управлении Россельхознадзора подчеркнули, что содержание антибиотика в образцах сыра превысило норму практически в три раза.