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11:50 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму в молочной продукции выявили антибиотики и растительные жиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). Эксперты управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю проверили молочную продукцию на ряде предприятий, среди которых заводы, магазины и здравницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Всего для анализа было взято 17 образцов продукции. В молоке, сгущенке, твороге, сливочном масле и сырах экспертами были обнаружены растительные жиры, а в двух образцах голландского сыра — антибиотик окситетрациклин.

В управлении Россельхознадзора подчеркнули, что содержание антибиотика в образцах сыра превысило норму практически в три раза.

Всего с начала этого года специалисты ведомства отобрали 147 проб молочной продукции, 125 — в Республике Крым и 22 — в Севастополе. В 52 случаях в РК были выявлены факты подмены натуральных ингредиентов растительными жирами, в Севастополе таких случаев восемь.

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