В Крыму в молочной продукции выявили антибиотики и растительные жиры

Всего для анализа было взято 17 образцов продукции. В молоке, сгущенке, твороге, сливочном масле и сырах экспертами были обнаружены растительные жиры, а в двух образцах голландского сыра — антибиотик окситетрациклин.
В управлении Россельхознадзора подчеркнули, что содержание антибиотика в образцах сыра превысило норму практически в три раза.
Всего с начала этого года специалисты ведомства отобрали 147 проб молочной продукции, 125 — в Республике Крым и 22 — в Севастополе. В 52 случаях в РК были выявлены факты подмены натуральных ингредиентов растительными жирами, в Севастополе таких случаев восемь.