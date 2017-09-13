Волгоградцев возмутили молодожены, окрасившие озеро ради фотосессии
Во время съемки мог использоваться пищевой краситель.
Во время съемки мог использоваться пищевой краситель.
Природоохранная прокуратура проверяет сообщения об окрашивании одного из любимых мест отдыха волгоградцев и астраханцев — озера Баскунчак.
На дня жители Волгоградской области начали делиться друг с другом фотографиями со свадебной фотосессии, ради которой молодожены окрасили часть озера в фиолетовый цвет. По словам семейной пары, они использовали безопасный пищевой краситель, однако, правоохранители все равно проводят проверку. Природоохранная прокуратура направила обращение в управление Росприроднадзора. «Проверка будет проведена под нашим контролем. Если будут найдены загрязняющие вещества, организаторам фотосессии грозит штраф», — цитирует правоохранителей ТАСС.
Напомним, что озеро Баскунчак находится в Ахтубинском районе Астраханской области, рядом с