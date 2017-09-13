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12:01 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев возмутили молодожены, окрасившие озеро ради фотосессии

Во время съемки мог использоваться пищевой краситель.

Источник: Аргументы и факты

Природоохранная прокуратура проверяет сообщения об окрашивании одного из любимых мест отдыха волгоградцев и астраханцев — озера Баскунчак.

На дня жители Волгоградской области начали делиться друг с другом фотографиями со свадебной фотосессии, ради которой молодожены окрасили часть озера в фиолетовый цвет. По словам семейной пары, они использовали безопасный пищевой краситель, однако, правоохранители все равно проводят проверку. Природоохранная прокуратура направила обращение в управление Росприроднадзора. «Проверка будет проведена под нашим контролем. Если будут найдены загрязняющие вещества, организаторам фотосессии грозит штраф», — цитирует правоохранителей ТАСС.

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Напомним, что озеро Баскунчак находится в Ахтубинском районе Астраханской области, рядом с Богдинско-Баскунчакским заповедником.

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