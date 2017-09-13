Волгоградцев возмутили молодожены, окрасившие озеро ради фотосессии

На дня жители Волгоградской области начали делиться друг с другом фотографиями со свадебной фотосессии, ради которой молодожены окрасили часть озера в фиолетовый цвет. По словам семейной пары, они использовали безопасный пищевой краситель, однако, правоохранители все равно проводят проверку. Природоохранная прокуратура направила обращение в управление Росприроднадзора. «Проверка будет проведена под нашим контролем. Если будут найдены загрязняющие вещества, организаторам фотосессии грозит штраф», — цитирует правоохранителей ТАСС.