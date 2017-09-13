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13:16 (мск), источник: Индикатор

Найдены механизмы адаптации сибиряков к холоду

Ученые из Аризонского университета выявили новые генетические механизмы адаптации представителей сибирских народов якутов и нганасанов к холоду. С подробностями исследования можно ознакомиться в Molecular Biology and Evolution.

Проведя обширный анализ данных расшифрованных ДНК двух сибирских популяций, нганасанов (кочевых охотников) и якутов (пастухов), ученые смогли выяснить демографическую историю этих народностей и больше узнать о механизмах их адаптации к холодному климату.

В ходе полевых экспедиций в Сибири ученые собрали по 21 образцу ДНК нганасанов и якутов. Они также использовали данные нескольких восточноазиатских и европейских групп населения из проекта «1000 геномов». В общей сложности биологи собрали 508 тысяч генетических вариаций (однонуклеотидных).

«Мы выяснили, что нганасаны и якуты разошлись со своими восточно-азиатскими предками примерно 12−13 тысяч лет назад, продолжая при этом обмениваться друг с другом населением», — сообщил автор исследования Райан Гутенкунст.

Ученые предполагают, что этот процесс мог совпасть с окончанием последнего ледникового максимума (около 26 — 19 тысяч лет назад) и началом голоцена (12 тысяч лет назад). Более мягкий климат голоцена позволил народностям продвинуться севернее в Сибирь.

«Мы определили семь наборов генов, которые были специфичны для этих народностей. Три набора оказались связаны с питанием, особенно с жировым обменом. Скорее всего, люди начали питаться жирным мясом животных», — отметил Гутенкунст.

Питание играло значительную роль в производстве энергии и строении клеточных мембран, в переваривании и усваивании белка. Ученые пришли к выводу, что нганасаны и якуты адаптировались к питанию с высоким содержанием жиров и богатому животными белками. В частности, физиологические исследования показали, что у коренных сибиряков очень интенсивно происходит обмена веществ, а уровни липидов в крови относительно низкие.

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