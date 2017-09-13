Найдены механизмы адаптации сибиряков к холоду

Проведя обширный анализ данных расшифрованных ДНК двух сибирских популяций, нганасанов (кочевых охотников) и якутов (пастухов), ученые смогли выяснить демографическую историю этих народностей и больше узнать о механизмах их адаптации к холодному климату.

В ходе полевых экспедиций в Сибири ученые собрали по 21 образцу ДНК нганасанов и якутов. Они также использовали данные нескольких восточноазиатских и европейских групп населения из проекта «1000 геномов». В общей сложности биологи собрали 508 тысяч генетических вариаций (однонуклеотидных).

«Мы выяснили, что нганасаны и якуты разошлись со своими восточно-азиатскими предками примерно 12−13 тысяч лет назад, продолжая при этом обмениваться друг с другом населением», — сообщил автор исследования Райан Гутенкунст.

Ученые предполагают, что этот процесс мог совпасть с окончанием последнего ледникового максимума (около 26 — 19 тысяч лет назад) и началом голоцена (12 тысяч лет назад). Более мягкий климат голоцена позволил народностям продвинуться севернее в Сибирь.

«Мы определили семь наборов генов, которые были специфичны для этих народностей. Три набора оказались связаны с питанием, особенно с жировым обменом. Скорее всего, люди начали питаться жирным мясом животных», — отметил Гутенкунст.