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12:58 (мск), источник: РИА Новости

В Омске пожилые супруги не дали приставам выселить себя из квартиры

НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. Пожилые супруги в среду в Омске отказались принудительно выселяться из уже не принадлежащей им квартиры, в итоге женщину пришлось госпитализировать, сообщил РИА Новости представитель управления ФССП по региону.

Ряд СМИ ранее сообщил, что якобы семья должников заперлась в квартире по улице Лаптева в Омске и грозит взорвать дом, если приставы попытаются их выселить.

«Судебные приставы выехали для принудительного исполнения решения суда о выселении из квартиры проживающих там людей — бывших собственников квартиры, без предоставления жилья. Добровольно решение суда они не стали исполнять. Однако они не пустили приставов в квартиру, отказали в резкой форме», — рассказал представитель УФССП.

Он отметил, что каких-либо угроз приставы не слышали и более того, бывшие собственники квартиры отказались с ними разговаривать. «В итоге что-то произошло, они пожилые люди, супруге бывшего собственника стало плохо, вызвали “скорую”, и ее увезли в больницу. В связи с этим, так как бывших собственников нет в квартире, приставы приостановили исполнительные действия до выяснения обстоятельств и, вероятно, до окончания госпитализации», — добавил собеседник представитель УФССП.

В свою очередь представитель УМВД по Омской области также опроверг сообщения о каких-либо угрозах, отметив, что «произошел конфликт между жильцами и судебными приставами».

«Информация о том, что кто-то угрожал кого-то взорвать, не подтвердилась. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, и ситуация оперативно была разрешена», — сказал он.

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