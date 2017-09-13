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11:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Доплаты за детей. Пенсионеры Приангарья штурмуют отделения ПФР

Замуправляющего иркутским отделением ПФР разъяснила порядок расчета доплаты к пенсии за детей, родившихся в советский период.

Порядка 39 тысяч граждан обратилось за последние месяцы в органы пенсионного фонда в Приангарье за расчетом доплаты за детей, рожденных в советский период. Как разъяснила заместитель управляющего Отделением ПФР по Иркутской области Ирина Близнец, ажиотаж вызван не изменениями в законодательстве, а некомпетентными, даже провокационными публикациями в сети.

«Ничего нового не произошло, ситуация спровоцирована публикациями в интернете, — говорит Ирина Сергеевна. — Людям кто-то стал обещать баснословные добавки к пенсии за детей, чего быть не может».

Напомним, что с 1 января 2015 года вступил в силу закон о страховых пенсиях. Он предусмотрел, что женщинам можно социально-значимые периоды своей деятельности, как например уход за ребенком до полутора лет — учесть в страховой стаж, не смотря на то, что за этот период страховые взносы за нее не вносились. Поэтому уход за детьми, как и все периоды трудовой деятельности стали оценивать в баллах: за первого ребенка — 1,8 балла за год ухода, за второго — 3,6 балла, за третьего — 5,4 балла. Эта схема работает для тех, кто ушел на пенсию до 2015 года.

«К нам и раньше обращались за таким перерасчетом, но человек 50 в месяц по всей области, — говорит Ирина Сергеейвна. — Но с весны этого года все ринулись к нам в клиентские службы. Последние полтора месяца ежедневно обращаются 1,5−1,9 тысяч граждан. Это большая дополнительная работа. Но надо сказать, что выгоден этот перерасчет не всем. Поэтому, думаю, будет вторая волна из тех, кто не получили прибавки после перерасчета».

Дело в том, что выгоден перерасчет порядка 30% обратившимся. Практика показывает, что при нормальной зарплате и достаточном стаже, даже при наличии двух детей перерасчет прибавки не даст.

«Стоимость одного пенсионного балла сегодня составляет чуть больше 78 рублей, поэтому ни о каких тысячах не может идти и речи, — говорит Ирина Близнец. — Прибавка может составить максимум 600 рублей, но в среднем сейчас она составляет 289 рублей. Выгоден перерасчет тем, кто родил детей в период, когда еще не работал, например, в студенчестве, или тем, кто получал невысокую зарплату».

В большинстве же случаев перерасчет может уйти в минус. Например, как пояснила представитель ПФР, это касается тех, кто получал дополнительные баллы за стаж до 1991 года.

«В 2010 году было увеличение пенсии за счет валоризации, когда стаж работы до 1991 года дополнительно оценивали. Но при замене стажа уходом за ребенком мы должны будем убрать добавленную сумму. Пенсия может уменьшиться, чего мы допустить не имеем прав. В этом случае перерасчет не производится».

Также невыгоден перерасчет и тем, кто ушел на пенсию ранее общеустановленного возраста. Как рассказала Ирина Близнец, в Приангарье в среднем 40% получателей пенсий — досрочники, а на севере таких больше 80%. При замене северного стажа уходом, пенсионер может и вовсе лишиться права на досрочную пенсию.

«К сожалению, в момент приема заявления сотрудники пенсионного фонда не могут сразу сказать, выгоден гражданину перерасчет или нет, — пояснила Ирина Сергеевна. — Каждая пенсионная история индивидуальна, с массой нюансов и особенностей. Но за последнее время в Приангарье за перерасчетом пенсии обратилось порядка 39 тысяч человек. Ожидаем, что рано или поздно обратятся все, а это порядка 300 тысяч человек. Это колоссальная работа».

Ирина Близнец также обратила внимание на то, что претендующие на перерасчет пенсии сталкиваются с проблемой предоставления документов, подтверждающих факт рождения ребенка.

«Напоминаем, что данные о рождении ребенка можно подтверждать не только свидетельством о рождении ребенка, но и справкой о рождении, которую бесплатно выдают органы ЗАГС, — уточняет Ирина Сергеевна. — Также помните, что важно подтвердить, что ребенок дожил до полутора лет, ведь речь идет о декрете — уходе за ребенком до полутора лет. Это можно подтвердить любым другим документом, например, аттестатом об образовании ребенка, свидетельством о его вступлении в брак, документами из жилищных органов».

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