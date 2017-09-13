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11:41 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэрия Краснодара обвинила автомобилистов в трамвайных пробках

Администрация Краснодара из-за перебоев в движении трамваев призвала автомобилистов не нарушать ПДД.

Источник: ЮГА.ру

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения исследовали, почему происходят сбои в графике движения трамваев, которые идут от района Краснодарской краевой больницы и Восточно-Кругликовского микрорайона в центр. Проблемы в движении вызваны тем, что на пересечениях улиц Московской — 40 лет Победы и Коммунаров — Северной водители выезжают на перекрестки на запрещающий сигнал светофоров.

«По мнению специалистов департамента, соблюдение правил проезда, а также отказ водителей от движения по трамвайным путям позволит общественному транспорту перевозить пассажиров по графику», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ОГИБДД УМВД России по Краснодару попросили направить дополнительные наряды сотрудников ДПС на эти участки.

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