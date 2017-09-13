Мэрия Краснодара обвинила автомобилистов в трамвайных пробках
Администрация Краснодара
Администрация Краснодара
В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения исследовали, почему происходят сбои в графике движения трамваев, которые идут от района Краснодарской краевой больницы и
«По мнению специалистов департамента, соблюдение правил проезда, а также отказ водителей от движения по трамвайным путям позволит общественному транспорту перевозить пассажиров по графику», — сообщает
ОГИБДД УМВД России по Краснодару попросили направить дополнительные наряды сотрудников ДПС на эти участки.