Мэрия Краснодара обвинила автомобилистов в трамвайных пробках

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения исследовали, почему происходят сбои в графике движения трамваев, которые идут от района Краснодарской краевой больницы и Восточно-Кругликовского микрорайона в центр. Проблемы в движении вызваны тем, что на пересечениях улиц Московской — 40 лет Победы и Коммунаров — Северной водители выезжают на перекрестки на запрещающий сигнал светофоров.