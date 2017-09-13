Тропосферные потоки принесут в Казахстан 30-градусную жару
Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.
Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.
Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в
Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.
Осадков в предстоящие трое суток не ожидается. Исключение составит запад Казахстана, где 14 сентября местами возможен кратковременный дождь.