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13:01 (мск), источник: Zakon.kz

Тропосферные потоки принесут в Казахстан 30-градусную жару

Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 88% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Zakon.kz

Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в Казах-стан умеренно тёплый воздух с районов Атлантики, что вызовет повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП «Казгидромет».

Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки. 15—16 сентября дневная температура в большинстве областей повысится до 20…28 градусов, а на юге до 26…31.

Осадков в предстоящие трое суток не ожидается. Исключение составит запад Казахстана, где 14 сентября местами возможен кратковременный дождь.

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