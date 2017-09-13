Тропосферные потоки принесут в Казахстан 30-градусную жару

Источник: Zakon.kz

Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в Казах-стан умеренно тёплый воздух с районов Атлантики, что вызовет повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП «Казгидромет».

Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки. 15—16 сентября дневная температура в большинстве областей повысится до 20…28 градусов, а на юге до 26…31.