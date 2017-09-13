МГУ вошел в рейтинг лучших вузов THE по гуманитарным наукам

Источник: РИА "Новости"

Предметный рейтинг Times Higher Education по специальности «Искусство и гуманитарные науки» («Arts and Humanities») был опубликован в среду. Он строится на основе 13 показателей мирового рейтинга World University Rankings 2017−2018, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инновации, — использующих уникальные весовые коэффициенты для каждой из специальностей рейтинга. Область «Искусство и гуманитарные науки» включает разделы «Искусство, актерское мастерство», «Языки, литература и лингвистика», «История, философия», «Архитектура» и «Археология».

«МГУ имени М. В. Ломоносова занял 51 место в списке лучших вузов мира по этой специальности. Московский университет улучшил свои показатели на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом (66 место в 2016 году)», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Московский университет стал единственным российским вузом, представленным в рейтинге.

«Традиционно считается, что российские университеты занимают высокие позиции в рейтингах по естественно-научным дисциплинам и гуманитарии сильно отстают. Приятно, что нам в очередной раз удалось продемонстрировать наши сильные стороны в гуманитарной сфере. Мы улучшили показатели в этой области на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Это отражает высочайший уровень исследований наших историков, филологов, искусствоведов, лингвистов и археологов», — приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.