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11:52 (мск), источник: РИА Новости

МГУ вошел в рейтинг лучших вузов THE по гуманитарным наукам

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 предметного рейтинга Times Higher Education по специальности «Искусство и гуманитарные науки», поднявшись за год на 15 позиций, сообщила пресс-служба МГУ.

Источник: РИА "Новости"

Предметный рейтинг Times Higher Education по специальности «Искусство и гуманитарные науки» («Arts and Humanities») был опубликован в среду. Он строится на основе 13 показателей мирового рейтинга World University Rankings 2017−2018, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инновации, — использующих уникальные весовые коэффициенты для каждой из специальностей рейтинга. Область «Искусство и гуманитарные науки» включает разделы «Искусство, актерское мастерство», «Языки, литература и лингвистика», «История, философия», «Архитектура» и «Археология».

«МГУ имени М. В. Ломоносова занял 51 место в списке лучших вузов мира по этой специальности. Московский университет улучшил свои показатели на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом (66 место в 2016 году)», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Московский университет стал единственным российским вузом, представленным в рейтинге.

«Традиционно считается, что российские университеты занимают высокие позиции в рейтингах по естественно-научным дисциплинам и гуманитарии сильно отстают. Приятно, что нам в очередной раз удалось продемонстрировать наши сильные стороны в гуманитарной сфере. Мы улучшили показатели в этой области на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Это отражает высочайший уровень исследований наших историков, филологов, искусствоведов, лингвистов и археологов», — приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Он отметил, что совместные проекты ученых-археологов МГУ с европейскими, американскими, южно-корейскими и японскими коллегами позволяют совершать открытия международного значения, а также устанавливать и сохранять контакты в мировом образовательном и научно-исследовательском сообществе.

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