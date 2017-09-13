Обь и Каменка признаны самыми грязными реками России

По данным Минприроды РФ, в каждом федеральном округе есть «грязные» или «экстремально грязные» водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями, а крупнейшие реки Обь, Волга и Енисей «потеряли питьевое значение». Причина кроется в высокой антропогенной нагрузке, пишут «Известия».

По словам Сергея Донского, 80% очистных сооружений населенных пунктов требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению. На это понадобится 1,3 триллиона рублей, подсчитали специалисты. Наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях, но есть немалые проблемы в азиатской части России, в том числе и в Новосибирской области.

Негативное влияние хозяйственной деятельности особенно резко сказывается на состоянии малых рек. По оценке Минприроды, некоторым из них требуется неотложная помощь. В Сибирском федеральном округе это реки Каменка (Новосибирск) и Кача (Красноярск).

Причем ответственны за плохое состояние рек не только российские промышленные объекты и коммунальные хозяйства. Наибольшее количество главных загрязняющих химических веществ в 2016 году поступило в Россию со стоком самой многоводной трансграничной реки Иртыш (из Казахстана).

Решение проблемы стоков от промышленных предприятий Минприроды видит во внедрении наилучших доступных технологий. «Внедрение системы с начала 2019 года даст ощутимые результаты уже в первые годы запуска таких технологий в эксплуатацию», — пообещал Сергей Донской.