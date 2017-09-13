В Волжском готовят будущих КВНщиков

Школа КВН была организована при поддержке отдела по работе с молодежью управления культуры администрации города Волжского. Совсем скоро стартует городская студенческая Лига КВН — перед ее началом было решено обучить новичков.

Задачу выполнял Дмитрий Шалавин, который поведал своей смене, как и по какой теме генерировать шутки, с чего начать строить сценарий. Получив эти знания, выпускники Школы КВН выйдут на сцену, чтобы бороться за звание чемпионов городской Лиги КВН. Претендовать на него будут студенты Волжского политехнического и гуманитарного институтов, филиалов Московского энергетического и Международного юридического институтов, а также института экономики, педагогики и права. Конкуренцию им составит сборная ссузов.