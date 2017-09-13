В Волжском готовят будущих КВНщиков
Кто из 40 веселых и находчивых волжан станет звездой Высшей лиги КВН, пока не ясно, но готовить конкурентов Вадиму Галыгину и Гарику Мартиросяну здесь уже начали.
Кто из 40 веселых и находчивых волжан станет звездой Высшей лиги КВН, пока не ясно, но готовить конкурентов Вадиму Галыгину и Гарику Мартиросяну здесь уже начали.
В Волжском открылась Школа КВН. Ее учениками стали 40 молодых жителей Волжского. Первым этапом превращения в игрока Клуба веселых и находчивых был двухдневный образовательный
Школа КВН была организована при поддержке отдела по работе с молодежью управления культуры администрации города Волжского. Совсем скоро стартует городская студенческая Лига КВН — перед ее началом было решено обучить новичков.
Задачу выполнял Дмитрий Шалавин, который поведал своей смене, как и по какой теме генерировать шутки, с чего начать строить сценарий. Получив эти знания, выпускники Школы КВН выйдут на сцену, чтобы бороться за звание чемпионов городской Лиги КВН. Претендовать на него будут студенты Волжского политехнического и гуманитарного институтов, филиалов Московского энергетического и Международного юридического институтов, а также института экономики, педагогики и права. Конкуренцию им составит сборная ссузов.
Первая игра в рамках городской студенческой Лиги КВН состоится 10 октября. Борьба продолжится в ноябре, финал запланирован на 10 декабря.