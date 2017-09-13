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12:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском готовят будущих КВНщиков

Кто из 40 веселых и находчивых волжан станет звездой Высшей лиги КВН, пока не ясно, но готовить конкурентов Вадиму Галыгину и Гарику Мартиросяну здесь уже начали.

В Волжском открылась Школа КВН. Ее учениками стали 40 молодых жителей Волжского. Первым этапом превращения в игрока Клуба веселых и находчивых был двухдневный образовательный интенсив-курс для начинающих. Мастер-класс давал шестикратный чемпион города-спутника Дмитрий Шалавин.

Школа КВН была организована при поддержке отдела по работе с молодежью управления культуры администрации города Волжского. Совсем скоро стартует городская студенческая Лига КВН — перед ее началом было решено обучить новичков.

Задачу выполнял Дмитрий Шалавин, который поведал своей смене, как и по какой теме генерировать шутки, с чего начать строить сценарий. Получив эти знания, выпускники Школы КВН выйдут на сцену, чтобы бороться за звание чемпионов городской Лиги КВН. Претендовать на него будут студенты Волжского политехнического и гуманитарного институтов, филиалов Московского энергетического и Международного юридического институтов, а также института экономики, педагогики и права. Конкуренцию им составит сборная ссузов.

Первая игра в рамках городской студенческой Лиги КВН состоится 10 октября. Борьба продолжится в ноябре, финал запланирован на 10 декабря.

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