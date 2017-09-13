В Новокузнецке проходит Международный фестиваль камерных театров (12+)

Так, в первый день фестиваля свои постановки показали Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского (кемеровчане повезли в Новокузнецк «Ночь Гельвера» по пьесе Ингмара Вилквиста), Новокузнецкий драматический театр (хозяева выйдут на сцену со спектаклем «Лондон» по произведению Максима Досько) и Тамбовский «Тамбовтеатр» (они привезли «Скамейку» по пьесе Александра Гельмана). В последующие дни со свои спектакли покажут Израильский муниципальный театр «Матара», Кемеровский «Театр для детей и молодёжи», Пермский театр «У Моста», Казанский камерный театр «Акт» и театр «Русская сцена» из Берлина.