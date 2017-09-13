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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке проходит Международный фестиваль камерных театров (12+)

Фестиваль «ОКНА» приурочен к 400-летию Новокузнецка и открытию 85 театрального сезона Новокузнецкого драматического театра.

Новокузнецк, 13 сентября — АиФ-Кузбасс. С 13 по 15 сентября свои спектакли на сцене Новокузнецкой драмы представят российские и иностранные театры.

Так, в первый день фестиваля свои постановки показали Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского (кемеровчане повезли в Новокузнецк «Ночь Гельвера» по пьесе Ингмара Вилквиста), Новокузнецкий драматический театр (хозяева выйдут на сцену со спектаклем «Лондон» по произведению Максима Досько) и Тамбовский «Тамбовтеатр» (они привезли «Скамейку» по пьесе Александра Гельмана). В последующие дни со свои спектакли покажут Израильский муниципальный театр «Матара», Кемеровский «Театр для детей и молодёжи», Пермский театр «У Моста», Казанский камерный театр «Акт» и театр «Русская сцена» из Берлина.

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