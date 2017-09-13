Чёрного коршуна без одной стопы привезли в зоосад Иркутска

Чёрный коршун появился в зоосад Иркутска. Как рассказали «Байкал Инфо» 13 сентября 2017 года в зоосаде, птицу обнаружили иркутские археологи, работающие на раскопках в Куйтунском районе. Осмотрев птицу, которая была сильно истощена и без одной из стоп, археологи начали её прикармливать, а после отправили в областной центр.

Ветеринарный врач зоосада Алла Тишкович приступила к реабилитации птицы, которая нуждалась в усиленном питании. Кормят хищную птицу мышами, крысами, кроликами, тараканами и др. Возможно, коршуну поставят протез стопы, но только после того, как он окрепнет. После протезирования птицу оставят в зоосаде.