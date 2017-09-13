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13:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Чёрного коршуна без одной стопы привезли в зоосад Иркутска

Ветеринарный врач приступила к реабилитации птицы, которая нуждалась в усиленном питании.

Чёрный коршун появился в зоосад Иркутска. Как рассказали «Байкал Инфо» 13 сентября 2017 года в зоосаде, птицу обнаружили иркутские археологи, работающие на раскопках в Куйтунском районе. Осмотрев птицу, которая была сильно истощена и без одной из стоп, археологи начали её прикармливать, а после отправили в областной центр.

Ветеринарный врач зоосада Алла Тишкович приступила к реабилитации птицы, которая нуждалась в усиленном питании. Кормят хищную птицу мышами, крысами, кроликами, тараканами и др. Возможно, коршуну поставят протез стопы, но только после того, как он окрепнет. После протезирования птицу оставят в зоосаде.

Чёрный коршун называют так же цыплятником, т.к. он является грозой птичьих фермерских хозяйств. Длина крыльев достигает 40−50 см, а главным украшением хищника является шикарный хвост. С наступлением холодов эти пернатые отправляются в Индию, Австралию и Африку, где присоединяются к местным чёрным коршунам.

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