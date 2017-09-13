Обвинение заявило о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом

Источник: РИА "Новости"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал «знак победы» главе «Роснефти» Игорю Сечину во время игры в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года, что означает, по мнению гособвинения, сумму вымогавшейся им взятки.

«Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», — говорится в оглашенных ранее прокурором материалах дела.

Адвокат Улюкаева подтвердила «Интерфаксу», что так действительно говорится в показаниях главы «Роснефти».

«В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом в виду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.

Она отметила, что если такой жест был показан при игре в бильярд, он мог означать все что угодно, например «знак победы».