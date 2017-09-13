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12:26 (мск), источник: Интерфакс

Обвинение заявило о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом

В показаниях Сечина говорится, что экс-министр за игрой в бильярд показал ему «знак победы», что значило 2 млн.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал «знак победы» главе «Роснефти» Игорю Сечину во время игры в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года, что означает, по мнению гособвинения, сумму вымогавшейся им взятки.

«Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», — говорится в оглашенных ранее прокурором материалах дела.
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Адвокат Улюкаева подтвердила «Интерфаксу», что так действительно говорится в показаниях главы «Роснефти».

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«В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом в виду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.

Она отметила, что если такой жест был показан при игре в бильярд, он мог означать все что угодно, например «знак победы».

В среду сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин дал показания в Замоскворецком суде Москвы в качестве свидетеля обвинения. Он рассказал, что участвовал в обеспечении безопасности Сечина на саммите и видел как глава «Роснефти», министр экономики и глава ВТБ Андрей Костин играют в бильярд и общаются между собой. При этом, отвечая на вопрос прокурора, В. Деревякин заявил, что никаких жестов со стороны Улюкаева не видел. Это же следует и в оглашённых в среду в суде прокурором показаниях свидетеля, данных им в ходе предварительного следствия.

Сечин заявил, что общественность от Улюкаева отвлекают колбасой
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10 сентября© Ньюстюб
11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Александр Климов
Господа извините! Я далеко не являюсь сторонником А. Улюкаева! Вопрос, зачем на весь МИР устраивать посмешище, выдавая чушь как борьбу с коррупцией???!!!
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