Обвинение заявило о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом
В показаниях Сечина говорится, что
В показаниях Сечина говорится, что
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал «знак победы» главе «Роснефти» Игорю Сечину во время игры в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года, что означает, по мнению гособвинения, сумму вымогавшейся им взятки.
«Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», — говорится в оглашенных ранее прокурором материалах дела.
Адвокат Улюкаева подтвердила «Интерфаксу», что так действительно говорится в показаниях главы «Роснефти».
«В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом в виду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала адвокат
Она отметила, что если такой жест был показан при игре в бильярд, он мог означать все что угодно, например «знак победы».
В среду сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин дал показания в Замоскворецком суде Москвы в качестве свидетеля обвинения. Он рассказал, что участвовал в обеспечении безопасности Сечина на саммите и видел как глава «Роснефти», министр экономики и глава ВТБ Андрей Костин играют в бильярд и общаются между собой. При этом, отвечая на вопрос прокурора, В. Деревякин заявил, что никаких жестов со стороны Улюкаева не видел. Это же следует и в оглашённых в среду в суде прокурором показаниях свидетеля, данных им в ходе предварительного следствия.