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13:04 (мск), источник: Nur.kz

Первый снег выпал в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в районе Осиновского перевала сегодня утром выпал снег, сообщает YK-news.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 88% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Nur.kz

Жители области делятся в социальных сетях снимками заснеженных пейзажей.

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В Казгидромете пояснили, что официально снег не зарегистрирован. Дело в том, что в районах, где выпал снег попросту отсутствуют метеостанции.

«По нашим данным, в Зыряновском районе ночью было плюс семь градусов. Мы не располагаем данными о том, что в горах выпал снег», — рассказали специалисты Казгидромета.

Ранее синоптики сообщали, что в ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.

Автор: Анжелика Федорова.

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