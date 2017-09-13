Замер уличного гула в Уфе: где самые шумные и тихие улицы

Как гласят санитарные нормы, в дневное время шум в городе не должен превышать 85 децибел. Гул улиц и стройплощадок в мегаполисах может вызвать у его жителей проблемы со слухом, головные боли и повышенное артериальное давление. Вооружившись измерителем шума, мы отправились на самые оживленные улицы столицы Башкирии.

САМЫЕ ШУМНЫЕ МЕСТА.

На главной магистрали города, проспекте Октября, мы останавливались несколько раз, чтобы замерить уличный гул. Первая остановка на перекрестке с улицей Города Галле оказалась самым шумным местом из тех, что мы посетили. В этом месте проходит дорога грузового транспорта и движется много общественного транспорта, временами на перекрестке измеритель доходил до 90 дБ. Такой уровень уже может плохо влиять на здоровье.

Еще одно «громкое» место — Центральный рынок, что ожидаемо. Обилие маршруток, заторы на автобусных остановках и, как следствие, постоянные нервные трели клаксонов, да еще и автомобильная развязка создают непрерывный шум чуть ли не круглые сутки. Жителям домов, чьи окна выходят на всю эту транспортную вакханалию, действительно не позавидуешь. Смотрим на наш шумометр — 85 дБ, в самый пик движения транспорта уровень достигает 89,2 дБ. Критичный порог достигнут.

Следующая остановка — Горсовет. Этот участок проспекта Октября также загружен транспортом, отсюда можно добраться почти в любой конец города. Около проезжей части в обеденное время уличный гул здесь достигает 82 дБ. К слову, около здания уфимской мэрии немного тише, измеритель показал максимум 75 дБ.

Еще один оживленный перекресток по проспекту — в районе остановки «Театр кукол» — 78 дБ. Кстати, такой же уровень шума наш прибор зафиксировал и на проспекте Салавата Юлаева рядом с одноименным бизнес-центром.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ШУМА.

Проспект Октября, как известно, основная артерия города, и его повышенная оживленность закономерна. Но даже здесь есть вполне спокойные участки. Одним из таких мест является район бизнес-центра КПД на остановке «Школа-интернат № 1», более известной как «Юрюзань». Несмотря на то, что в дневное время здесь всегда большое скопление людей и транспорта, уровень шума едва достигает 74 дБ.

Также тихо в районе строящегося квартала между проспектом Октября и улицей Блюхера, где возводится небоскреб «Идель Тауэр». Несмотря на активные строительные работы, наш измеритель шума показал, что в соседних дворах максимум 74 дБ.

Далее мы отправились на один из самых загруженных перекрестков в городе на пересечении улицы Трамвайной и Уфимского шоссе, поблизости стоит торговый центр «Парус». Надо сказать, он приятно порадовал. В обеденное время, когда интенсивность движения достаточно высокая, он «шумит» на уровне 70−72 дБ. Понятно, что в часы пик здесь становится несколько громче, но в среднем — вполне сносно и работать и жить.

Отправляемся в Сипайлово, где, как известно, высокая интенсивность движения и постоянные пробки на въезде в микрорайон, а именно — на перекресток улиц Жукова и Бикбая. Во время наибольшей транспортной активности наш прибор показывает 75,9 дБ — высокий, но вполне приемлемый уровень шума.

ГДЕ В УФЕ БЕСШУМНО.

Самыми спокойными местами в столице Башкирии оказались Набережная реки Уфы в Сипайлово, район Телецентра и улица Мажита Гафури.

Вдоль Набережной редко ездят автомобили, это больше прогулочная зона. Там измеритель шума показал максимум 70 дБ.

В районе Телецентра на перекрестке улиц Пушкина и Гафури уличный гул, как показал наш прибор, оказался одним из самых низких в городе, — всего 68 дБ.

Довольно неожиданным для нас стало то, что на въезде на мост на Монументе Дружбы шумоизмеритель показал всего 72 дБ, а ведь все мы знаем, какой там трафик!