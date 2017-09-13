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13:06 (мск), источник: Вести - Омск

Омским школьникам не рекомендуют носить домашнюю еду в школу

В городском департаменте образования объяснили эту инициативу необходимостью оградить детей от инфекционных заболеваний и отравлений.

Эксперты уверяют: в образовательных учреждениях нет условий для нормального хранения пищи, принесенной из дома.

Рабочий день повара в школе начинается в 6 утра. Нужно успеть многое — уже через пару часов в столовую придут первые учащиеся — подкрепиться горячим завтраком.

Пока одни дети с удовольствием едят в столовой, родители других сомневаются — стоит ли полагаться на школьного повара, или давать ребенку с собой из дома бутерброд. Точку в этих сомнениях решил поставить городской департамент образования — настоятельно рекомендовал родителям довериться школьному пищеблоку.

Вопрос питания администрация города тщательно прорабатола с Роспотребнадзром. Именно в этом ведомстве отвечают за безопасность пребывания детей в школах. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что питание для школьника должно быть разнообразным, сбалансированным и самое главное полезным и полноценным.

Цикличное 24-дневное меню согласовывается в каждом учебном заведении с Роспотребнадзором. По нему ребенок в течение месяца получает такие необходимые ему продукты как курица, говядина, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты. Блюда чередуются каждые 10 дней.

Стоимость обеда по сравнению с прошлым годом не выросла, ну, а тем, кто не может себе позволить полностью оплачивать питание ребенка, положена дотация.

То, что родители в большинстве все же выбирают полноценное питание — говорит статистика. На сегодняшний день в школе № 54 — из 1200 школьников ходят в столовую почти все. Ну, а те, кто все же выбрали домашнее питание или по состоянию здоровья вынуждены соблюдать диету, могут не волноваться — проверять портфель и насильно отбирать домашнюю еду в школе никто не будет.

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