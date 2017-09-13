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13:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели предупредили о дождях и грозах в Воронежской области

Во время грозы не стоит подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном.

Источник: Вести - Воронеж

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили о сильных дождях и грозах в регионе, которые ожидаются в ночь на четверг, 14 сентября. При грозах местами возможны порывы ветра до 19 м/сек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время грозы не стоит подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае следует закрыть в доме окна, двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, а также выключить бытовые приборы.

При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно.

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