Спасатели предупредили о дождях и грозах в Воронежской области

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили о сильных дождях и грозах в регионе, которые ожидаются в ночь на четверг, 14 сентября. При грозах местами возможны порывы ветра до 19 м/сек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время грозы не стоит подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае следует закрыть в доме окна, двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, а также выключить бытовые приборы.