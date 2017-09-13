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14:36 (мск), источник: БЕЛТА

Директору футбольного клуба «Слуцк» предъявлено обвинение во взятке, он признал вину

«Ему выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы — подписка о невыезде. Проводится расследование», — проинформировал Дмитрий Конопляник.

Источник: БЕЛТА

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директору футбольного клуба «Слуцк» предъявлено обвинение по ч.1 ст. 430 УК РБ (получение взятки), он признал свою вину. Об этом журналистам сегодня сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Ему выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы — подписка о невыезде. Проводится расследование», — проинформировал Дмитрий Конопляник.

Ранее сообщалось, что оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Центрального РУВД столицы с поличным 5 сентября на просп. Победителей в Минске задержали председателя общественного объединения «Спортивный футбольный клуб «Слуцк».

От директора коммерческой организации председатель принял в качестве взятки Br2,7 тыс. за благоприятное решение вопроса об обеспечении победы фирмы в процедуре закупки, проводимой футбольным клубом.

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