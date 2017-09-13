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16:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Число детдомов в Нижегородской области за четыре года сократилось почти вдвое

По информации Нижегородстата, в конце 2016 года в регионе насчитывалось 16 детдомов, четырьмя годами ранее в области действовали 33 таких учреждений.

Источник: AP 2017

Сократилось и число воспитанников — если на излете декабря 2016 года в детдомах было 544 ребенка, то в конце 2012 года число детей в детдомах региона составляло 1,215 тыс.

В областном министерстве образования такое положение дел объясняют активизацией работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот и увеличению числа приемных семей.

«В регионе организовано 56 школ замещающих родителей, где ведется работа по подготовке будущих приемных родителей, а также 36 служб сопровождения, которые стараются оказать помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что налоговая нагрузка на приемные семьи Нижегородской области, в которых воспитывается трое и более детей, может быть уменьшена.

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