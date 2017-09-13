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13:02 (мск), источник: Фонтанка

Парламент Петербурга высказался за увеличение размера детских пособий

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу фракции «Справедливая Россия» по внесению изменений в федеральное законодательство о продлении срока выплат и увеличения размера детских пособий.

Источник: РИА "Новости"

«За» проголосовали 49 депутатов, передаёт 13 сентября корреспондент «Фонтанки».

«Сейчас размер выплаты на ребёнка с полутора до трёх лет — 50 рублей в месяц. При этом в городе очень остро стоит проблема дефицита детских садов, из-за чего многие родители малышей вынуждены находиться в декретном отпуске, пока ребенку не исполнится три года», — заявила с трибуны один из авторов законопроекта Надежда Тихонова.

Согласно тексту документа, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет предлагается повысить до 3500 рублей на одного ребенка и 6500 рублей на второго ребенка для лиц, не подлежащих социальному страхованию. При этом родители, которые работали и отчисляли страховые взносы, смогут получать пособие, равное 50% от минимального размера оплаты труда. Теперь поправки отправят в Госдуму.

Ранее петербургский парламент направил обращение к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть аналогичное предложение, однако от исполнительной власти ответа не получил.

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