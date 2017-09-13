Парламент Петербурга высказался за увеличение размера детских пособий
Депутаты Законодательного собрания
Депутаты Законодательного собрания
«За» проголосовали 49 депутатов, передаёт 13 сентября корреспондент «Фонтанки».
«Сейчас размер выплаты на ребёнка с полутора до трёх лет — 50 рублей в месяц. При этом в городе очень остро стоит проблема дефицита детских садов,
Согласно тексту документа, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет предлагается повысить до 3500 рублей на одного ребенка и 6500 рублей на второго ребенка для лиц, не подлежащих социальному страхованию. При этом родители, которые работали и отчисляли страховые взносы, смогут получать пособие, равное 50% от минимального размера оплаты труда. Теперь поправки отправят в Госдуму.
Ранее петербургский парламент направил обращение к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть аналогичное предложение, однако от исполнительной власти ответа не получил.