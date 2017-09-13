Парламент Петербурга высказался за увеличение размера детских пособий

Источник: РИА "Новости"

«За» проголосовали 49 депутатов, передаёт 13 сентября корреспондент «Фонтанки».

«Сейчас размер выплаты на ребёнка с полутора до трёх лет — 50 рублей в месяц. При этом в городе очень остро стоит проблема дефицита детских садов, из-за чего многие родители малышей вынуждены находиться в декретном отпуске, пока ребенку не исполнится три года», — заявила с трибуны один из авторов законопроекта Надежда Тихонова.

Согласно тексту документа, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет предлагается повысить до 3500 рублей на одного ребенка и 6500 рублей на второго ребенка для лиц, не подлежащих социальному страхованию. При этом родители, которые работали и отчисляли страховые взносы, смогут получать пособие, равное 50% от минимального размера оплаты труда. Теперь поправки отправят в Госдуму.