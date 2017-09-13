Дворника в Екатеринбурге наградили за спасение младенца

Дворника Бактыбека Базарбаева, который 6 августа обнаружил во дворе дома на улице Технической, 35 в Екатеринбурге новорожденного мальчика, наградили, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Руководство управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», где он работает, вручило ему в ходе утренней оперативки ценный подарок. «Считаю, что Бактыбек совершил героический поступок, спас человеческую жизнь, — заявил руководитель УК Александр Колесников. — Он проявил внимательность и неравнодушие».

В тот день утром дворник увидел пакет, висящий на заборе. «Хотел его выбросить, но пакет зашевелился. Я перепугался, позвал на помощь находившуюся неподалеку женщину. Заглянули в пакет, а там младенец, замотанный в белую простыню», — рассказывает Базарбаев. После этого они позвонили в скорую помощь, дождались врачей и передали им найдёныша. Потом Бактыбек давал объяснения полиции. Сам он не считает, что совершил что-то особенное: «На моем месте так поступил бы каждый».