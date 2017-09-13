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13:18 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дворника в Екатеринбурге наградили за спасение младенца

Подробности «спасательной операции», и что грозит маме ребёнка.

Дворника Бактыбека Базарбаева, который 6 августа обнаружил во дворе дома на улице Технической, 35 в Екатеринбурге новорожденного мальчика, наградили, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Руководство управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», где он работает, вручило ему в ходе утренней оперативки ценный подарок. «Считаю, что Бактыбек совершил героический поступок, спас человеческую жизнь, — заявил руководитель УК Александр Колесников. — Он проявил внимательность и неравнодушие».

В тот день утром дворник увидел пакет, висящий на заборе. «Хотел его выбросить, но пакет зашевелился. Я перепугался, позвал на помощь находившуюся неподалеку женщину. Заглянули в пакет, а там младенец, замотанный в белую простыню», — рассказывает Базарбаев. После этого они позвонили в скорую помощь, дождались врачей и передали им найдёныша. Потом Бактыбек давал объяснения полиции. Сам он не считает, что совершил что-то особенное: «На моем месте так поступил бы каждый».

Сейчас мальчика готовят к усыновлению. Как сообщили «Аиф-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мать ребёнка пока найти не удалось. Но если её всё-таки отыщут, в действиях женщины могут усмотреть статью 125 УК РФ (оставление в опасности). Она грозит лишением свободы сроком на 1 год.

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