Волжский на один день останется без привычных трамваев

Электротранспорт, курсирующий по маршрутам № 2а «Пос. Рабочий — Химволокно», не будет осуществлять пассажирские перевозки с 8.00 до 18.00, а трамваи под № 3, следующие обычно от пос. Рабочего до ул. Логинова, — с 8.00 и до конца смены.