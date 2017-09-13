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13:22 (мск), источник: РИАЦ

Волжский на один день останется без привычных трамваев

В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистрали на участке по ул. Энгельса от 9 микрорайона до пл. ВПЗ 17 сентября временно ограничат движение трамваев.

Источник: РИАЦ

Электротранспорт, курсирующий по маршрутам № 2а «Пос. Рабочий — Химволокно», не будет осуществлять пассажирские перевозки с 8.00 до 18.00, а трамваи под № 3, следующие обычно от пос. Рабочего до ул. Логинова, — с 8.00 и до конца смены.

Остальные маршруты будут работать без изменений.

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Волжский на один день останется без привычных трамваев
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