Волжский на один день останется без привычных трамваев
В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистрали на участке по ул. Энгельса от 9 микрорайона до пл. ВПЗ 17 сентября временно ограничат движение трамваев.
В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистрали на участке по ул. Энгельса от 9 микрорайона до пл. ВПЗ 17 сентября временно ограничат движение трамваев.
Электротранспорт, курсирующий по маршрутам № 2а «Пос. Рабочий — Химволокно», не будет осуществлять пассажирские перевозки с 8.00 до 18.00, а трамваи под № 3, следующие обычно от пос. Рабочего до ул. Логинова, — с 8.00 и до конца смены.
Остальные маршруты будут работать без изменений.