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13:13 (мск), источник: Volga News

В Самаре отреставрируют здание Городского общества

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отреставрирует объекта историко-культурного наследия в Самаре на ул. Галактионовская, 37/ ул. Ленинградская, 71А («здание Городского общества») завершится 27 сентября, сообщается на сайте госзакупок.

Работы по реставрации будут вести в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас в здании находится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Подрядчик обязуется все успеть до 28 февраля 2018 года. На это из областного бюджета выделят 21,8 млн рублей.

Итоги подведут 2 октября.

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