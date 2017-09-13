В Самаре отреставрируют здание Городского общества
Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отреставрирует объекта
Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отреставрирует объекта
Работы по реставрации будут вести в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас в здании находится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.
Подрядчик обязуется все успеть до 28 февраля 2018 года. На это из областного бюджета выделят 21,8 млн рублей.
Итоги подведут 2 октября.