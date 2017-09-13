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13:19 (мск), источник: ТАСС

Ликсутов: личный автомобиль в Москве является худшей инвестицией

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москвичи пользуются личным транспортом лишь 7% личного времени. Такую статистику в эфире радиостанции «Говорит Москва» привел заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Мы делали такой большой анализ. Если вам принадлежит машина в постоянном режиме, как вы думаете, сколько процентов времени от 100% вы пользуетесь своей машиной? В Москве это 7%. Вам принадлежит машина 24/7, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Допустим, месяц. Остальное — 11 месяцев — машина у вас стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить», — сказал он.

При этом Ликсутов отметил, что московский парк аренды автомобилей — один из самых динамично развивающихся в мире. По его словам, операторы такси также увеличивают автопарк.

«Число такси продолжает увеличиваться на дорогах Москвы. В этом году мы ожидаем около 10 тыс. новых автомобилей. Новая — это новая машина, которую человек купил или компания купила, это новый автомобиль, который с таксистом дополнительно выехал на дороги Москвы. Сейчас у нас, если [на] начало этого года в среднем в день на такси 600 [тыс. ] поездок делалось, сейчас сентябрь месяц — это 715 тыс. поездок делается в день. Средний возраст такси в Москве 2,7 года — один из лучших показателей в мире», — отметил Ликсутов.

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