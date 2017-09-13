Ликсутов: личный автомобиль в Москве является худшей инвестицией

«Мы делали такой большой анализ. Если вам принадлежит машина в постоянном режиме, как вы думаете, сколько процентов времени от 100% вы пользуетесь своей машиной? В Москве это 7%. Вам принадлежит машина 24/7, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Допустим, месяц. Остальное — 11 месяцев — машина у вас стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить», — сказал он.

При этом Ликсутов отметил, что московский парк аренды автомобилей — один из самых динамично развивающихся в мире. По его словам, операторы такси также увеличивают автопарк.